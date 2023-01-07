https://sputnikarabic.ae/20230107/الاتحاد-العراقي-لكرة-القدم-ما-حدث-في-افتتاح-خليجي-25-لن-يؤثر-على-متانة-العلاقات-مع-الكويت-1072013998.html

الاتحاد العراقي لكرة القدم: ما حدث في افتتاح "خليجي 25" لن يؤثر على متانة العلاقات مع الكويت

الاتحاد العراقي لكرة القدم: ما حدث في افتتاح "خليجي 25" لن يؤثر على متانة العلاقات مع الكويت

أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن أسفه لما حدث من أمور تنظيمية خلال حفل افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، أمس ‏الجمعة، في مدينة البصرة.‏ 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T11:21+0000

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وشدد رئيس الاتحاد، عدنان درجال، أن "ما حدث من أمور تنظيمية لن يؤثر على متانةِ العلاقة بين العراق والكويت، وبالأخص على المستوى الرياضي"، وفقا لبيان صادر عنه، اليوم السبت.وتابع لافتا إلى إن "الاتحاد الكويتي كان من أشد الداعمين لإقامة بطولة "خليجي 25" في مدينة البصرة، سواء من خلال زيارة رئيس الاتحاد الكويتي، عبدالله الشاهين، والوفد المرافق له لملعبي البطولة، قبل إقامتها بنحو 3 أسابيع، أو بتواجد المنتخب الكويتي لملاقاة منتخب العراق وديا في ملعب الميناء الأولمبي".وتقدّم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، في البيان باعتذار للوفدِ الكويتي، "لما واجهه من صعوباتٍ في دخول ملعبِ جذع النخلة، وما نتجَ عنه من مغادرةِ ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبيّة الشيخ فهد الناصر، وكذلك رئيس الاتحاد الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة".كما عبّر عن "أسفه الشديد لمشاهد التدافع الجماهيري التي حدثت أمام الملعبِ وداخل المقصورةِ الرئيسية".وأكد أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم وكذلك القائمين على تنظيم بطولة "خليجي 25"، سيضعان في الاعتبار ضرورةَ تلافي ما حدثَ لضمان ظهور العمليةِ التنظيمية في أفضل صورة، ابتداءا من مباريات اليوم الثاني للبطولة"، وفقا للبيان.وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم أعرب عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح بطولة كأس خليجي 25، المقامة حاليا في مدينة البصرة العراقية.وحسب بيان الاتحاد الكويتي، فإن تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد ملعب جذع النخلة لحضور مراسم الافتتاح، حفاظاً على سلامته وسلامة الوفد المرافق له.وأضاف البيان أنه نظرا لما حدث وتضامنا مع ممثل أمير البلاد، فقد انسحب بدوره، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين على التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الأمور التنظيمية.لكن البيان أوضح أنه حفاظا على مكانة وأهمية البطولة، ودعماً للإخوة الأشقاء، فإن منتخب الكويت لكرة القدم، سيستمر في المشاركة في فعاليات البطولة، مع تأكيدات الجانب العراقي بتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة التي تتطلبها استمرار المشاركة.

https://sputnikarabic.ae/20230107/مسؤول-كويتي-يتعرض-للسرقة-بحفل-افتتاح-خليجي-25-شقوا-جيبي-وسرقوا-محفظتي-1072005560.html

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