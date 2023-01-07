https://sputnikarabic.ae/20230107/مسؤول-كويتي-يتعرض-للسرقة-بحفل-افتتاح-خليجي-25-شقوا-جيبي-وسرقوا-محفظتي-1072005560.html
مسؤول كويتي يتعرض للسرقة بحفل افتتاح خليجي 25: "شقوا جيبي وسرقوا محفظتي"
مسؤول كويتي يتعرض للسرقة بحفل افتتاح خليجي 25: "شقوا جيبي وسرقوا محفظتي"
قال عبدالعزيز السمحان، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، إنه تعرض للسرقة خلال حفل افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقامة حاليا في مدينة البصرة... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T07:02+0000
2023-01-07T07:02+0000
2023-01-07T07:02+0000
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وقال المسؤول الكويتي لوسائل إعلام محلية، "شقوا جيب دشداشتي بموس.. وباقوا بوكي (محفظتي)".وأضاف: "تركنا المنصة وطلعنا بعد خبر عدم دخول ممثل أمير البلاد.. هذا الشيء أزعجنا وضايقنا وتضامنا مع الشيخ فهد ناصر الصباح، وحاليا نحن موجودين في الفندق مقر إقامتنا".وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد أعرب، أمس الجمعة، في بيان عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير البلاد الشيخ فهد ناصر الصباح الأحمد الملعب لحضور مراسم الافتتاح، حفاظاً على سلامته وسلامة الوفد المرافق له.ونوه الاتحاد الكويتي، إلى أنه نظرا لما حدث وتضامنا مع ممثل أمير البلاد، فقد انسحب بدوره، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين على التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الأمور التنظيمية. وأكد أنه حفاظا على مكانة وأهمية البطولة، ودعماً للإخوة الأشقاء، فإن منتخب الكويت لكرة القدم، سيستمر في المشاركة في فعاليات البطولة، مع تأكيدات الجانب العراقي بتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة التي تتطلبها استمرار المشاركة.
https://sputnikarabic.ae/20230106/اشتباكات-وفوضى-أمنية-وفد-الكويت-ينسحب-من-افتتاح-خليجي-25-في-العراق-فيديوهات-1071999969.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, رياضة
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, رياضة
مسؤول كويتي يتعرض للسرقة بحفل افتتاح خليجي 25: "شقوا جيبي وسرقوا محفظتي"
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قال عبدالعزيز السمحان، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، إنه تعرض للسرقة خلال حفل افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقامة حاليا في مدينة البصرة العراقية.
وقال المسؤول الكويتي لوسائل إعلام محلية، "شقوا جيب دشداشتي بموس.. وباقوا بوكي (محفظتي)".
وأضاف: "تركنا المنصة وطلعنا بعد خبر عدم دخول ممثل أمير البلاد.. هذا الشيء أزعجنا وضايقنا وتضامنا مع الشيخ فهد ناصر الصباح، وحاليا نحن موجودين في الفندق مقر إقامتنا".
وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد أعرب، أمس الجمعة، في بيان عن استيائه الشديد من سوء التنظيم
في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير البلاد الشيخ فهد ناصر الصباح الأحمد الملعب لحضور مراسم الافتتاح، حفاظاً على سلامته وسلامة الوفد المرافق له.
ونوه الاتحاد الكويتي
، إلى أنه نظرا لما حدث وتضامنا مع ممثل أمير البلاد، فقد انسحب بدوره، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين على التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الأمور التنظيمية.
وأكد أنه حفاظا على مكانة وأهمية البطولة، ودعماً للإخوة الأشقاء، فإن منتخب الكويت لكرة القدم، سيستمر في المشاركة في فعاليات البطولة، مع تأكيدات الجانب العراقي بتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة التي تتطلبها استمرار المشاركة.