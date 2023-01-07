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https://sputnikarabic.ae/20230107/الاتحاد-الفرنسي-لكرة-القدم-يمدد-عقد-ديدييه-ديشان-إلى-غاية-2026-1072011555.html
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمدد عقد ديدييه ديشان إلى غاية 2026
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمدد عقد ديدييه ديشان إلى غاية 2026
مدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت عقد مدرب منتخب "الديوك" ديدييه ديشان إلى غاية عام 2026. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T11:26+0000
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رياضة
المنتخب الفرنسي
مدرب
عقد
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وكما أضاف الاتحاد في بيان أن كلا من جاي ستيفان، مساعد ديدييه ديشان، وفرانك رافيوت مدرب حراس المرمى وسيريل موين المعد البدني، مهمتهم ضمن الإطار الفني للمدرب ديشان.وجدّد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ثقته في المدرب ديشان بعد أن احتل الديوك المركز الثاني في مونديال قطر 2022 ، خلف المنتخب الأرجنتيني .وكان زين الدين زيدان مرشحا لخلافة ديشان على رأس العارضة الفنية للديوك، إلا أن المشوار الجيد لرفقاء مبابي في مونديال قطر، جعل الاتحاد الفرنسي يمدد عقد ديشان إلى غاية 2026.
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رياضة, المنتخب الفرنسي, مدرب, عقد
رياضة, المنتخب الفرنسي, مدرب, عقد

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمدد عقد ديدييه ديشان إلى غاية 2026

11:26 GMT 07.01.2023
© Sputnik . Aleksey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورمدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب الحاصل على جائزة "أفضل مدرب لهذا العام"، خلال مراسم توزيع أفضل جوائز الفيفا لعام 2018
مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب الحاصل على جائزة أفضل مدرب لهذا العام، خلال مراسم توزيع أفضل جوائز الفيفا لعام 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . Aleksey Filippov
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مدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت عقد مدرب منتخب "الديوك" ديدييه ديشان إلى غاية عام 2026.
وكما أضاف الاتحاد في بيان أن كلا من جاي ستيفان، مساعد ديدييه ديشان، وفرانك رافيوت مدرب حراس المرمى وسيريل موين المعد البدني، مهمتهم ضمن الإطار الفني للمدرب ديشان.
وجدّد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ثقته في المدرب ديشان بعد أن احتل الديوك المركز الثاني في مونديال قطر 2022 ، خلف المنتخب الأرجنتيني .
وكان زين الدين زيدان مرشحا لخلافة ديشان على رأس العارضة الفنية للديوك، إلا أن المشوار الجيد لرفقاء مبابي في مونديال قطر، جعل الاتحاد الفرنسي يمدد عقد ديشان إلى غاية 2026.
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