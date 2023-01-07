الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمدد عقد ديدييه ديشان إلى غاية 2026
© Sputnik . Aleksey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورمدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب الحاصل على جائزة "أفضل مدرب لهذا العام"، خلال مراسم توزيع أفضل جوائز الفيفا لعام 2018
© Sputnik . Aleksey Filippov/
مدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت عقد مدرب منتخب "الديوك" ديدييه ديشان إلى غاية عام 2026.
وكما أضاف الاتحاد في بيان أن كلا من جاي ستيفان، مساعد ديدييه ديشان، وفرانك رافيوت مدرب حراس المرمى وسيريل موين المعد البدني، مهمتهم ضمن الإطار الفني للمدرب ديشان.
La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 7, 2023
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وجدّد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ثقته في المدرب ديشان بعد أن احتل الديوك المركز الثاني في مونديال قطر 2022 ، خلف المنتخب الأرجنتيني .
وكان زين الدين زيدان مرشحا لخلافة ديشان على رأس العارضة الفنية للديوك، إلا أن المشوار الجيد لرفقاء مبابي في مونديال قطر، جعل الاتحاد الفرنسي يمدد عقد ديشان إلى غاية 2026.