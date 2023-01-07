عربي
https://sputnikarabic.ae/20230107/البنتاغون-يعلن-موعد-بدء-تدريب-الجيش-الأوكراني-على-صواريخ-باتريوت-1072012201.html
البنتاغون يعلن موعد بدء تدريب الجيش الأوكراني على صواريخ "باتريوت"
البنتاغون يعلن موعد بدء تدريب الجيش الأوكراني على صواريخ "باتريوت"
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن تدريب القوات الأوكرانية على نظام صواريخ "باتريوت" سيبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T11:02+0000
2023-01-07T11:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
الجيش الأمريكي
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101596/94/1015969454_0:109:2049:1261_1920x0_80_0_0_75592c3b0c118a5f46efed8b3578a7a5.jpg
وقالت نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، لورا كوبر، للصحفيين أمس الجمعة، إن التدريب سيستغرق "عدة أشهر".وكان البنتاغون قد أعلن، الخميس، أن واشنطن تدرس إحضار الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة للتدريب على منظومات باتريوت، بالإضافة إلى التفكير في التدريب في الخارج أو المزج بين الإثنين.وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.يُذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
https://sputnikarabic.ae/20221220/عسكري-في-مشاة-البحرية-الأمريكية-روسيا-ستدمر-باتريوت-على-الفور-1071383764.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101596/94/1015969454_110:0:1937:1370_1920x0_80_0_0_cd85bf6282f627e06d42df01914197ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

البنتاغون يعلن موعد بدء تدريب الجيش الأوكراني على صواريخ "باتريوت"

11:02 GMT 07.01.2023
© AFP 2022 / SVEN NACKSTRANDصواريخ باتريوت
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022 / SVEN NACKSTRAND
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن تدريب القوات الأوكرانية على نظام صواريخ "باتريوت" سيبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقالت نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، لورا كوبر، للصحفيين أمس الجمعة، إن التدريب سيستغرق "عدة أشهر".
وكان البنتاغون قد أعلن، الخميس، أن واشنطن تدرس إحضار الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة للتدريب على منظومات باتريوت، بالإضافة إلى التفكير في التدريب في الخارج أو المزج بين الإثنين.
منظومة باتريوت للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وكالات تكشف عن ثغرات في "باتريوت" تدمرها روسيا على الفور
20 ديسمبر 2022, 08:23 GMT
وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

يُذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала