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https://sputnikarabic.ae/20230107/السلطات-السعودية-تؤكد-حظر-بيع-المشروبات-الكحولية-في-الأسواق-الحرة--1072017926.html
السلطات السعودية تؤكد حظر بيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة
السلطات السعودية تؤكد حظر بيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، أن بيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة محظور. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T13:12+0000
2023-01-07T13:12+0000
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ووفقا لردها على سؤال عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، يسأل عن بيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة، فقد نفت الهيئة أن يتم بيع تلك المشروبات الكحولية داخل الأسواق الحرة.وقالت: "تعد الكحول من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة وذلك وفقًا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة".السؤال جاء بمناسبة نشر الهيئة لبيان حددت فيه قواعد وشروط إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية الجوية والبحرية والبرية في المملكة، بناء على قرار الحكومة السعودية بالموافقة على إنشاء أسواق حرة في صالات الوصول، بعدما كانت مقتصرة على صالات المغادرة.وتسمح عدد من الدول الإسلامية المحافظة في الخليج العربي، ولا سيما قطر، ببيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة، ولكن يقيد استيرادها إلى البلاد، بينما في دول الخليج الأخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين، يمكن استيراد الكحول الذي يتم شراؤه من السوق الحرة، ولكن بكميات محدودة.طالع أيضا: الرياض تحسم الجدل بشأن السماح ببيع الكحول في السعودية... فيديو
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أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

السلطات السعودية تؤكد حظر بيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة

13:12 GMT 07.01.2023
© AFP 2022 / -مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022 / -
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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، أن بيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة محظور.
ووفقا لردها على سؤال عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، يسأل عن بيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة، فقد نفت الهيئة أن يتم بيع تلك المشروبات الكحولية داخل الأسواق الحرة.
وقالت: "تعد الكحول من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة وذلك وفقًا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة".
السؤال جاء بمناسبة نشر الهيئة لبيان حددت فيه قواعد وشروط إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية الجوية والبحرية والبرية في المملكة، بناء على قرار الحكومة السعودية بالموافقة على إنشاء أسواق حرة في صالات الوصول، بعدما كانت مقتصرة على صالات المغادرة.
وتسمح عدد من الدول الإسلامية المحافظة في الخليج العربي، ولا سيما قطر، ببيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة، ولكن يقيد استيرادها إلى البلاد، بينما في دول الخليج الأخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين، يمكن استيراد الكحول الذي يتم شراؤه من السوق الحرة، ولكن بكميات محدودة.
طالع أيضا: الرياض تحسم الجدل بشأن السماح ببيع الكحول في السعودية... فيديو
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