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https://sputnikarabic.ae/20230107/السلطات-الغامبية-توجه-اتهامات-ضد-8-عسكريين-بمحاولة-انقلاب-فاشلة-في-ديسمبر-1072008730.html
السلطات الغامبية توجه اتهامات ضد 8 عسكريين بمحاولة انقلاب فاشلة في ديسمبر
السلطات الغامبية توجه اتهامات ضد 8 عسكريين بمحاولة انقلاب فاشلة في ديسمبر
قال المتحدث باسم الحكومة الغامبية إبريما جيه سانكاريه اليوم السبت إن السلطات الغامبية وجهت اتهامات ضد ثمانية من العسكريين تتعلق بمحاولة انقلاب فاشلة للإطاحة... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T10:29+0000
2023-01-07T10:29+0000
العالم
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وقال سانكاريه إن الحكومة الغامبية وجهت اتهامات لثمانية عسكريين بتهمتي "الخيانة العظمى والتآمر الإجرامي لارتكاب خيانة عظمى"، بعد فشل محاولة العسكريين للإطاحة ببارو، بحسب بيان نشرته وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الغامبي. وقال البيان أيضا إن أحد العسكريين لم يلق القبض عليه بعد، بينما ظل آخرون رهن الاعتقال.وفي ديسمبر / كانون الأول، قالت السلطات الغامبية إن أربعة جنود من القوات المسلحة في البلاد اعتقلوا بعد أن كان العديد من العسكريين يخططون للإطاحة بالحكومة.
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السلطات الغامبية توجه اتهامات ضد 8 عسكريين بمحاولة انقلاب فاشلة في ديسمبر

10:29 GMT 07.01.2023
© AP Photo / Julia Nikhinson أداما بارو رئيس غامبيا
 أداما بارو رئيس غامبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Julia Nikhinson
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قال المتحدث باسم الحكومة الغامبية إبريما جيه سانكاريه اليوم السبت إن السلطات الغامبية وجهت اتهامات ضد ثمانية من العسكريين تتعلق بمحاولة انقلاب فاشلة للإطاحة بالرئيس أداما بارو في ديسمبر الماضي.
وقال سانكاريه إن الحكومة الغامبية وجهت اتهامات لثمانية عسكريين بتهمتي "الخيانة العظمى والتآمر الإجرامي لارتكاب خيانة عظمى"، بعد فشل محاولة العسكريين للإطاحة ببارو، بحسب بيان نشرته وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الغامبي.
وقال البيان أيضا إن أحد العسكريين لم يلق القبض عليه بعد، بينما ظل آخرون رهن الاعتقال.
وفي ديسمبر / كانون الأول، قالت السلطات الغامبية إن أربعة جنود من القوات المسلحة في البلاد اعتقلوا بعد أن كان العديد من العسكريين يخططون للإطاحة بالحكومة.
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