https://sputnikarabic.ae/20230107/الكويت-تعرب-عن-استيائها-الشديد-من-سوء-التنظيم-في-حفل-افتتاح-خليجي-25-1072006317.html
الكويت تعرب عن استيائها الشديد من سوء التنظيم في حفل افتتاح "خليجي 25"
الكويت تعرب عن استيائها الشديد من سوء التنظيم في حفل افتتاح "خليجي 25"
أعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح بطولة كأس خليجي 25، المقامة حاليا في مدينة البصرة العراقية. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T08:07+0000
2023-01-07T08:07+0000
2023-01-07T08:07+0000
رياضة
الكويت
العراق
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وحسب بيان الاتحاد الكويتي، فإن تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد ملعب جذع النخلة لحضور مراسم الافتتاح، حفاظاً على سلامته وسلامة الوفد المرافق له.وأضاف البيان أنه نظرا لما حدث وتضامنا مع ممثل أمير البلاد، فقد انسحب بدوره، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين على التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الأمور التنظيمية.لكن البيان أوضح أنه حفاظا على مكانة وأهمية البطولة، ودعماً للإخوة الأشقاء، فإن منتخب الكويت لكرة القدم، سيستمر في المشاركة في فعاليات البطولة، مع تأكيدات الجانب العراقي بتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة التي تتطلبها استمرار المشاركة.وأكد أن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، سيتابع أمور المنتخب الوطني للتأكد من عدم تأثر اللاعبين بأي من تلك الأحداث، والاطمئنان على أمنهم وسلامتهم.
https://sputnikarabic.ae/20230107/مسؤول-كويتي-يتعرض-للسرقة-بحفل-افتتاح-خليجي-25-شقوا-جيبي-وسرقوا-محفظتي-1072005560.html
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رياضة, الكويت, العراق
الكويت تعرب عن استيائها الشديد من سوء التنظيم في حفل افتتاح "خليجي 25"
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أعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح بطولة كأس خليجي 25، المقامة حاليا في مدينة البصرة العراقية.
وحسب بيان الاتحاد الكويتي، فإن تدافع جماهيري وازدحام شديد
تسبب في تعذر دخول ممثل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد ملعب جذع النخلة لحضور مراسم الافتتاح، حفاظاً على سلامته وسلامة الوفد المرافق له.
وأضاف البيان أنه نظرا لما حدث وتضامنا مع ممثل أمير البلاد، فقد انسحب بدوره، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له
، من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين على التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الأمور التنظيمية.
لكن البيان أوضح أنه حفاظا على مكانة وأهمية البطولة، ودعماً للإخوة الأشقاء، فإن منتخب الكويت لكرة القدم، سيستمر في المشاركة في فعاليات البطولة، مع تأكيدات الجانب العراقي بتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة
التي تتطلبها استمرار المشاركة.
وأكد أن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، سيتابع أمور المنتخب الوطني للتأكد من عدم تأثر اللاعبين بأي من تلك الأحداث، والاطمئنان على أمنهم وسلامتهم.