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الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا 4000 صاروخ
الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا 4000 صاروخ
سترسل الولايات المتحدة إلى أوكرانيا 4000 صاروخ زوني غير موجه. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T05:09+0000
2023-01-07T05:16+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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أعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع لورا كوبر في إفادة صحفية أن الولايات المتحدة سترسل 4000 صاروخ جو - أرض غير موجه من طراز Zuni إلى كييف كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لتستخدمها القوات الجوية الأوكرانية.وقالت كوبر: "نوفر أيضًا 4000 صاروخ جو-جو من طراز زوني، ويمكن أيضًا تركيبها على المروحيات. هذه صواريخ جو-أرض قصيرة المدى".كما أعلنت أن الولايات المتحدة أنها ستسلم لأول مرة أوكرانيا مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "بالادين" لتعزيز قابليتها على التنقل في ساحة القتال.وقالت كوبر خلال إحاطة إعلامية: "حزمة [المساعدات العسكرية لكييف] معظمها تتألف من المدافع. منها 18 مدفع الهاوتزر ذاتية الدفع 155 ميليمتر، المعروف بـ"نظام بالادين".
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا 4000 صاروخ

05:09 GMT 07.01.2023 (تم التحديث: 05:16 GMT 07.01.2023)
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© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation
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سترسل الولايات المتحدة إلى أوكرانيا 4000 صاروخ زوني غير موجه.
أعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع لورا كوبر في إفادة صحفية أن الولايات المتحدة سترسل 4000 صاروخ جو - أرض غير موجه من طراز Zuni إلى كييف كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لتستخدمها القوات الجوية الأوكرانية.
وقالت كوبر: "نوفر أيضًا 4000 صاروخ جو-جو من طراز زوني، ويمكن أيضًا تركيبها على المروحيات. هذه صواريخ جو-أرض قصيرة المدى".
كما أعلنت أن الولايات المتحدة أنها ستسلم لأول مرة أوكرانيا مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "بالادين" لتعزيز قابليتها على التنقل في ساحة القتال.
وقالت كوبر خلال إحاطة إعلامية: "حزمة [المساعدات العسكرية لكييف] معظمها تتألف من المدافع. منها 18 مدفع الهاوتزر ذاتية الدفع 155 ميليمتر، المعروف بـ"نظام بالادين".
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