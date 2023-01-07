https://sputnikarabic.ae/20230107/الولايات-المتحدة-تسلم-أوكرانيا-4000-صاروخ-1072004259.html
الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا 4000 صاروخ
الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا 4000 صاروخ
سترسل الولايات المتحدة إلى أوكرانيا 4000 صاروخ زوني غير موجه. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T05:09+0000
2023-01-07T05:09+0000
2023-01-07T05:16+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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أعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع لورا كوبر في إفادة صحفية أن الولايات المتحدة سترسل 4000 صاروخ جو - أرض غير موجه من طراز Zuni إلى كييف كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لتستخدمها القوات الجوية الأوكرانية.وقالت كوبر: "نوفر أيضًا 4000 صاروخ جو-جو من طراز زوني، ويمكن أيضًا تركيبها على المروحيات. هذه صواريخ جو-أرض قصيرة المدى".كما أعلنت أن الولايات المتحدة أنها ستسلم لأول مرة أوكرانيا مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "بالادين" لتعزيز قابليتها على التنقل في ساحة القتال.وقالت كوبر خلال إحاطة إعلامية: "حزمة [المساعدات العسكرية لكييف] معظمها تتألف من المدافع. منها 18 مدفع الهاوتزر ذاتية الدفع 155 ميليمتر، المعروف بـ"نظام بالادين".
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا 4000 صاروخ
05:09 GMT 07.01.2023 (تم التحديث: 05:16 GMT 07.01.2023) تابعنا عبر
سترسل الولايات المتحدة إلى أوكرانيا 4000 صاروخ زوني غير موجه.
أعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع لورا كوبر في إفادة صحفية أن الولايات المتحدة سترسل 4000 صاروخ جو - أرض غير موجه من طراز Zuni إلى كييف كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لتستخدمها القوات الجوية الأوكرانية.
وقالت كوبر: "نوفر أيضًا 4000 صاروخ جو-جو من طراز زوني، ويمكن أيضًا تركيبها على المروحيات. هذه صواريخ جو-أرض قصيرة المدى".
كما أعلنت أن الولايات المتحدة أنها ستسلم لأول مرة أوكرانيا مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "بالادين" لتعزيز قابليتها على التنقل في ساحة القتال.
وقالت كوبر خلال إحاطة إعلامية: "حزمة [المساعدات العسكرية لكييف] معظمها تتألف من المدافع. منها 18 مدفع الهاوتزر ذاتية الدفع 155 ميليمتر، المعروف بـ"نظام بالادين".