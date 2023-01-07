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https://sputnikarabic.ae/20230107/بطريرك-روسيا-الكنيسة-ستفعل-ما-بوسعها-من-أجل-عدم-تحول-الروس-والأوكرانيين-إلى-أعداء-1072013866.html
بطريرك روسيا: الكنيسة ستفعل ما بوسعها من أجل عدم تحول الروس والأوكرانيين إلى أعداء
بطريرك روسيا: الكنيسة ستفعل ما بوسعها من أجل عدم تحول الروس والأوكرانيين إلى أعداء
أكد بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، اليوم السبت، أن الروس والأوكرانيين شعب واحد ويجب على الكنيسة أن تفعل كل ما بوسعها لضمان عدم تحولهم إلى أعداء. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T11:21+0000
2023-01-07T11:21+0000
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وقال البطريرك كيريل، في مقابلة مع القناة الأولى الروسية "اليوم، يتم عمل كل شيء في أوكرانيا لضمان أن تصبح روسيا في نظر الأوكرانيين عدوا وأن يصبح الروس في نظر الأوكرانيين شعبا مختلفا".وتابع "الروس والأوكرانيون شعب واحد، ولكن القوى الخارجية تعمل على تقسيم هذا الشعب وتفكيكه".وكان البطريرك كيريل، قد اقترح الخميس الماضي، إعلان هدنة في أوكرانيا بمناسبة حلول عيد الميلاد الذي تحتفل به هذا الأسبوع الكنائس الأرثوذكسية في البلدين.من جهته، استجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنداء البطريرك كيريل، إذ أوعز لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ابتداء من الساعة 12:00 من يوم الجمعة الموافق 6 كانون الثاني/يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 كانون الثاني/يناير.وأكد بوتين، بحسب بيان الكرملين، أنه "انطلاقا من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق القتال، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار ومنحهم الفرصة لحضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد السيد المسيح".وبينما رحبت الأمم المتحدة بمبادرة الرئيس الروسي، إلا أن الجانب الأوكراني رفضها، حيث اعتبر فلاديمير زيلينسكي أن اقتراح روسيا بهدنة عيد الميلاد مجرد "غطاء" لتعزيز المواقف الروسية على خط المواجهة.
https://sputnikarabic.ae/20230105/بوتين-يأمر-بوقف-إطلاق-النار-على-طول-خط-التماس-من-6-إلى-7-يناير-1071964693.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

بطريرك روسيا: الكنيسة ستفعل ما بوسعها من أجل عدم تحول الروس والأوكرانيين إلى أعداء

11:21 GMT 07.01.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoبطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل يطلق حمامة بيضاء بعد خدمة في الكنيسة بمناسبة عيد البشارة في كتدرائية "المسيح المخلص" في موسكو، 7 أبريل/ نيسان 2018
بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل يطلق حمامة بيضاء بعد خدمة في الكنيسة بمناسبة عيد البشارة في كتدرائية المسيح المخلص في موسكو، 7 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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أكد بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، اليوم السبت، أن الروس والأوكرانيين شعب واحد ويجب على الكنيسة أن تفعل كل ما بوسعها لضمان عدم تحولهم إلى أعداء.
وقال البطريرك كيريل، في مقابلة مع القناة الأولى الروسية "اليوم، يتم عمل كل شيء في أوكرانيا لضمان أن تصبح روسيا في نظر الأوكرانيين عدوا وأن يصبح الروس في نظر الأوكرانيين شعبا مختلفا".

وأضاف: "على الكنيسة أن تفعل كل ما بوسعها لضمان عدم تحول الروس والأوكرانيين إلى أعداء بأي حال من الأحوال".

وتابع "الروس والأوكرانيون شعب واحد، ولكن القوى الخارجية تعمل على تقسيم هذا الشعب وتفكيكه".
وكان البطريرك كيريل، قد اقترح الخميس الماضي، إعلان هدنة في أوكرانيا بمناسبة حلول عيد الميلاد الذي تحتفل به هذا الأسبوع الكنائس الأرثوذكسية في البلدين.
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من جهته، استجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنداء البطريرك كيريل، إذ أوعز لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ابتداء من الساعة 12:00 من يوم الجمعة الموافق 6 كانون الثاني/يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 كانون الثاني/يناير.
وأكد بوتين، بحسب بيان الكرملين، أنه "انطلاقا من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق القتال، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار ومنحهم الفرصة لحضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد السيد المسيح".
وبينما رحبت الأمم المتحدة بمبادرة الرئيس الروسي، إلا أن الجانب الأوكراني رفضها، حيث اعتبر فلاديمير زيلينسكي أن اقتراح روسيا بهدنة عيد الميلاد مجرد "غطاء" لتعزيز المواقف الروسية على خط المواجهة.
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