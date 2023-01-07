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https://sputnikarabic.ae/20230107/بعد-تعديل-قواعد-الانتقالات-الفيفا-يطبق-سقفا-لرسوم-وكلاء-اللاعبين-1072006173.html
بعد تعديل قواعد الانتقالات... الفيفا يطبق سقفا لرسوم وكلاء اللاعبين
بعد تعديل قواعد الانتقالات... الفيفا يطبق سقفا لرسوم وكلاء اللاعبين
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الجمعة، اعتزامه إدخال تغييرات واسعة، على القواعد المتعلقة بعمل وكلاء اللاعبين، بما في ذلك تحديد سقف لعمولات الانتقالات... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T07:50+0000
2023-01-07T07:50+0000
رياضة
تغييرات
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وقال الاتحاد في بيان، إنه بعد الموافقة على التغييرات المتفق عليها في اجتماع مجلس الفيفا الذي أُقيم في الدوحة في قطر، والتي ستدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، فإن وكلاء اللاعبين سيحصلون على عمولة بنسبة 3 % كحد أقصى في أي صفقة ستتجاوز 200 ألف دولار، و5% في أي صفقة تقل عن 200 ألف دولار.وأضاف البيان أنه بموجب اللوائح الجديدة، فإنه يجب على الوكلاء أيضًا جعل جميع المعاملات علنية، ما يسمح للجماهير بمعرفة قدر ما يدفعونه مقابل الصفقات.وتابع: "اللوائح الجديدة تقدم معايير الخدمة الأساسية لوكلاء كرة القدم وعملائهم، وكل ذلك يهدف لتعزيز الاستقرار التعاقدي وحماية نزاهة نظام الانتقالات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية على المستوى المالي".
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رياضة, تغييرات
رياضة, تغييرات

بعد تعديل قواعد الانتقالات... الفيفا يطبق سقفا لرسوم وكلاء اللاعبين

07:50 GMT 07.01.2023
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIالفيفا
الفيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الجمعة، اعتزامه إدخال تغييرات واسعة، على القواعد المتعلقة بعمل وكلاء اللاعبين، بما في ذلك تحديد سقف لعمولات الانتقالات التي يحصلون عليها مع عمل اختبار لهم.
وقال الاتحاد في بيان، إنه بعد الموافقة على التغييرات المتفق عليها في اجتماع مجلس الفيفا الذي أُقيم في الدوحة في قطر، والتي ستدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، فإن وكلاء اللاعبين سيحصلون على عمولة بنسبة 3 % كحد أقصى في أي صفقة ستتجاوز 200 ألف دولار، و5% في أي صفقة تقل عن 200 ألف دولار.
وأضاف البيان أنه بموجب اللوائح الجديدة، فإنه يجب على الوكلاء أيضًا جعل جميع المعاملات علنية، ما يسمح للجماهير بمعرفة قدر ما يدفعونه مقابل الصفقات.
وأكد الفيفا أن القراريمثل خطوة بارزة نحو إنشاء نظام أكثر عدلًا وشفافية لانتقالات لاعبي كرة القدم".
وتابع: "اللوائح الجديدة تقدم معايير الخدمة الأساسية لوكلاء كرة القدم وعملائهم، وكل ذلك يهدف لتعزيز الاستقرار التعاقدي وحماية نزاهة نظام الانتقالات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية على المستوى المالي".
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