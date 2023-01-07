https://sputnikarabic.ae/20230107/بعد-طلب-أوكرانيا-الأسلحةالألمان-يتحدثون-عن-الحرب-النووية-1072017475.html
بعد طلب أوكرانيا الأسلحة...الألمان يتحدثون عن الحرب النووية
بعد طلب أوكرانيا الأسلحة...الألمان يتحدثون عن الحرب النووية
رد مستخدمو تويتر من ألمانيا بشكل سلبي على طلب آخر من نائب وزير خارجية أوكرانيا أندريه ميلنيك لتوفير المزيد من الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T12:45+0000
2023-01-07T12:45+0000
2023-01-07T12:45+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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قال الدبلوماسي الأوكراني إن كييف بحاجة إلى طائرات مقاتلة وسفن حربية وغواصات وصواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي بأعداد كبيرة. ويعتقد مستخدمو تويتر أنه بمثل هذه المطالب، سيبدأ نظام كييف قريبًا الحديث عن الأسلحة النووية.كتب معلق ساخرًا: "أنا مندهش من أنك لم تطالب بتزويدك برؤوس حربية نووية حتى الآن".ثم سأل أحدهم: "هل ستطلب بعد ذلك 1200 قنبلة هيدروجينية؟.ولاحظ قارئ آخر: "نحن نقترب من الحرب العالمية الثالثة يومًا بعد يوم، وهذا يخيفني!".وقال آخر: "آمل أن تفهم الحكومة الألمانية أن جشع دعاة الحرب الأوكرانيين لا نهاية له".وعلق أحدهم بغضب: "أنت وبلدك أضحوكة. أنت بحاجة إلى هذا وذاك، وبضعة مليارات أخرى من الدولارات. ألم تتعب أنت من هذا؟".وخلص مستخدم إلى أنه "كان من الأسهل وضع كريستينا لامبرخت في مكان زيلينسكي (وزيرة الدفاع الألمانية) حتى الآن لا فائدة من رئاستك".في يوم السابق، أعلن البيت الأبيض أنه يخطط لتزويد سلطات كييف بمركبات برادلي القتالية للمشاة، ومركبات مشاة قتالية ألمانية من طراز ماردير وبطارية إضافية من أنظمة صواريخ باتريوت. أدانت السفارة الروسية في ألمانيا قرار برلين، واعتبره الجانب الروسي خطوة نحو مزيد من تصعيد الصراع.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
بعد طلب أوكرانيا الأسلحة...الألمان يتحدثون عن الحرب النووية
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رد مستخدمو تويتر من ألمانيا بشكل سلبي على طلب آخر من نائب وزير خارجية أوكرانيا أندريه ميلنيك لتوفير المزيد من الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية.
قال الدبلوماسي الأوكراني إن كييف بحاجة إلى طائرات مقاتلة وسفن حربية وغواصات وصواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي بأعداد كبيرة. ويعتقد مستخدمو تويتر
أنه بمثل هذه المطالب، سيبدأ نظام كييف قريبًا الحديث عن الأسلحة النووية.
كتب معلق ساخرًا: "أنا مندهش من أنك لم تطالب بتزويدك برؤوس حربية نووية حتى الآن".
ثم سأل أحدهم: "هل ستطلب بعد ذلك 1200 قنبلة هيدروجينية؟.
ولاحظ قارئ آخر: "نحن نقترب من الحرب العالمية الثالثة يومًا بعد يوم، وهذا يخيفني!".
وقال آخر: "آمل أن تفهم الحكومة الألمانية أن جشع دعاة الحرب الأوكرانيين لا نهاية له".
وعلق أحدهم بغضب: "أنت وبلدك أضحوكة. أنت بحاجة إلى هذا وذاك، وبضعة مليارات أخرى من الدولارات. ألم تتعب أنت من هذا؟".
وخلص مستخدم إلى أنه "كان من الأسهل وضع كريستينا لامبرخت في مكان زيلينسكي (وزيرة الدفاع الألمانية) حتى الآن لا فائدة من رئاستك".
في يوم السابق، أعلن البيت الأبيض أنه يخطط لتزويد سلطات كييف بمركبات برادلي القتالية للمشاة، ومركبات مشاة قتالية ألمانية من طراز ماردير وبطارية إضافية من أنظمة صواريخ باتريوت. أدانت السفارة الروسية في ألمانيا قرار برلين، واعتبره الجانب الروسي خطوة نحو مزيد من تصعيد الصراع.