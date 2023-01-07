https://sputnikarabic.ae/20230107/توقف-حركة-الطيران-بمطار-بغداد-الدولي-1072006756.html
توقف حركة الطيران بمطار بغداد الدولي
توقف حركة الطيران بمطار بغداد الدولي
أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، توقف حركة الطيران بسبب الظروف الجوية السيئة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T08:08+0000
2023-01-07T08:08+0000
2023-01-07T08:08+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104369/98/1043699896_0:333:2931:1982_1920x0_80_0_0_0999619aaff5e056b69ae8b1ac98f233.jpg
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت إدارة المطار في بيان إن توقف حركة الطيران بالمطار جاء بعد تدني مدى الرؤية إلى أقل من 200 متر.وأضاف البيان "سيتم إعلام المسافرين بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".من جهتها، أعلنت هيئة الأحوال الجوية العراقية اليوم، أن العراق على موعد مع موجة مطرية جديدة، فيما توقعت هطول أمطار وعواصف رعدية الأسبوع المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221117/رئيس-الوزراء-العراقي-يعفي-مسؤولين-بعد-حريقين-في-مطار-بغداد-1070270608.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104369/98/1043699896_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f4634104a0e2679dd5ca0e4b9065df5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
توقف حركة الطيران بمطار بغداد الدولي
تابعنا عبر
أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، توقف حركة الطيران بسبب الظروف الجوية السيئة.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت
إدارة المطار في بيان إن توقف حركة الطيران بالمطار جاء بعد تدني مدى الرؤية إلى أقل من 200 متر.
17 نوفمبر 2022, 10:30 GMT
وأضاف البيان "سيتم إعلام المسافرين بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".
من جهتها، أعلنت هيئة الأحوال الجوية العراقية اليوم، أن العراق
على موعد مع موجة مطرية جديدة، فيما توقعت هطول أمطار وعواصف رعدية الأسبوع المقبل.