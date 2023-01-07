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https://sputnikarabic.ae/20230107/توقف-حركة-الطيران-بمطار-بغداد-الدولي-1072006756.html
توقف حركة الطيران بمطار بغداد الدولي
توقف حركة الطيران بمطار بغداد الدولي
أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، توقف حركة الطيران بسبب الظروف الجوية السيئة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T08:08+0000
2023-01-07T08:08+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت إدارة المطار في بيان إن توقف حركة الطيران بالمطار جاء بعد تدني مدى الرؤية إلى أقل من 200 متر.وأضاف البيان "سيتم إعلام المسافرين بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".من جهتها، أعلنت هيئة الأحوال الجوية العراقية اليوم، أن العراق على موعد مع موجة مطرية جديدة، فيما توقعت هطول أمطار وعواصف رعدية الأسبوع المقبل.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

توقف حركة الطيران بمطار بغداد الدولي

08:08 GMT 07.01.2023
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Karim Kadim
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أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، توقف حركة الطيران بسبب الظروف الجوية السيئة.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت إدارة المطار في بيان إن توقف حركة الطيران بالمطار جاء بعد تدني مدى الرؤية إلى أقل من 200 متر.
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وأضاف البيان "سيتم إعلام المسافرين بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".
من جهتها، أعلنت هيئة الأحوال الجوية العراقية اليوم، أن العراق على موعد مع موجة مطرية جديدة، فيما توقعت هطول أمطار وعواصف رعدية الأسبوع المقبل.
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