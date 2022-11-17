https://sputnikarabic.ae/20221117/رئيس-الوزراء-العراقي-يعفي-مسؤولين-بعد-حريقين-في-مطار-بغداد-1070270608.html
رئيس الوزراء العراقي يعفي مسؤولين بعد حريقين في مطار بغداد
رئيس الوزراء العراقي يعفي مسؤولين بعد حريقين في مطار بغداد
قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إعفاء رئيس سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد الدولي من منصبيهما. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T10:30+0000
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وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" ، فقد "قرر رئيس الوزراء إعفاء رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، نائل سعد، ومدير مطار بغداد الدولي، علي تقي، من منصبيهما، على خلفية الحريقين اللذين اندلاعا في مطار بغداد الدولي".وتفقد السوداني، في وقت سابق اليوم، مطار بغداد الدولي للوقوف على أسباب الحرائق التي تكررت في المطار خلال اليومين الماضيين.وأكدت سلطة الطيران المدني في العراق، عدم تأثر جدول الرحلات في مطار بغداد الدولي إثر حريق اندلع في صالة نينوى، فجر اليوم الخميس، موضحة أن "الحريق الذي اندلع في صالة نينوى بالمطار تم السيطرة عليه ولا توجد خسائر بشرية إلا بعض الخسائر المادية الطفيفة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وسيطرت قوات الدفاع المدني، فجر اليوم الخميس، على حريق نشب في صالة نينوى في مطار بغداد الدولي والمكونة من طابقين، ولم يؤد الحادث إلى ضحايا بشرية وتسبب في بعض التلفيات المادية.وهذا الحريق هو الثاني الذي يشهده مطار بغداد الدولي خلال 48 ساعة، وتمكنت فرق الدفاع المدني، أمس الأول، من إخماد حريق اندلع داخل كافتيريا في صالة المغادرة في المطار.
https://sputnikarabic.ae/20221117/بعد-تكرار-الحرائق-السوداني-يتفقد-مطار-بغداد-الدولي-1070269730.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
رئيس الوزراء العراقي يعفي مسؤولين بعد حريقين في مطار بغداد
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قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إعفاء رئيس سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد الدولي من منصبيهما.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"
، فقد "قرر رئيس الوزراء إعفاء رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، نائل سعد، ومدير مطار بغداد الدولي، علي تقي، من منصبيهما، على خلفية الحريقين اللذين اندلاعا في مطار بغداد الدولي".
وتفقد السوداني، في وقت سابق اليوم، مطار بغداد الدولي للوقوف على أسباب الحرائق التي تكررت في المطار خلال اليومين الماضيين.
وأكدت سلطة الطيران المدني في العراق، عدم تأثر جدول الرحلات في مطار بغداد الدولي إثر حريق اندلع في صالة نينوى، فجر اليوم الخميس، موضحة أن "الحريق الذي اندلع في صالة نينوى بالمطار تم السيطرة عليه ولا توجد خسائر بشرية إلا بعض الخسائر المادية الطفيفة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وسيطرت قوات الدفاع المدني، فجر اليوم الخميس، على حريق نشب في صالة نينوى في مطار بغداد الدولي
والمكونة من طابقين، ولم يؤد الحادث إلى ضحايا بشرية وتسبب في بعض التلفيات المادية.
وهذا الحريق هو الثاني الذي يشهده مطار بغداد الدولي خلال 48 ساعة، وتمكنت فرق الدفاع المدني، أمس الأول، من إخماد حريق اندلع داخل كافتيريا في صالة المغادرة في المطار.