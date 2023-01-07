https://sputnikarabic.ae/20230107/سرايا-القدس-خدعنا-الشاباك-الإسرائيلي-1072007269.html
كيف وقعت المخابرات الإسرائيلية في فخ "عميل مزدوج" تابع لسرايا القدس؟
كيف وقعت المخابرات الإسرائيلية في فخ "عميل مزدوج" تابع لسرايا القدس؟
أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أنها قامت بعملية مخابراتية خدعت بها جهاز الشاباك الإسرائيلي. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T08:33+0000
2023-01-07T08:33+0000
2023-01-07T09:04+0000
حركة الجهاد الاسلامي
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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ووفق تحقيق أذاعته قناة الجزيرة الإخبارية، في برنامج "ما خفي أعظم"، فقد تمكنت "سرايا القدس" من زراعة عميل مزدوج استطاع خداع المخابرات الإسرائيلية، وتصوير أحد الضباط سرا ثم العودة إلى غزة.وقالت: "المجند 106 خدع ضابط المخابرات الإسرائيلي، وعاد بعد تأدية مهمته المكلف بها كاملةً"، موضحة أنه "نجح في تصوير ضابط المخابرات الذي التقاه سراً بأحد المطاعم في القدس، قبل أن يعود إلى غزة".وعن فوائد تلك العملية، قالت "سرايا القدس" إنها "أحبطت اغتيال قائد بها، وكشفت عن خيوط وأساليب تجنيد الشاباك لفلسطينيين".طالع أيضا: "سرايا القدس" تتوعد بتحويل مستوطنات غلاف غزة إلى "مكان غير قابل للحياة"
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة الجهاد الاسلامي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
حركة الجهاد الاسلامي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
كيف وقعت المخابرات الإسرائيلية في فخ "عميل مزدوج" تابع لسرايا القدس؟
08:33 GMT 07.01.2023 (تم التحديث: 09:04 GMT 07.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أنها قامت بعملية مخابراتية خدعت بها جهاز الشاباك الإسرائيلي.
ووفق تحقيق أذاعته قناة الجزيرة الإخبارية، في برنامج "ما خفي أعظم"، فقد تمكنت "سرايا القدس
" من زراعة عميل مزدوج استطاع خداع المخابرات الإسرائيلية، وتصوير أحد الضباط سرا ثم العودة إلى غزة.
وقالت: "المجند 106 خدع ضابط المخابرات الإسرائيلي، وعاد بعد تأدية مهمته
المكلف بها كاملةً"، موضحة أنه "نجح في تصوير ضابط المخابرات الذي التقاه سراً بأحد المطاعم في القدس، قبل أن يعود إلى غزة".
وعن فوائد تلك العملية، قالت "سرايا القدس" إنها "أحبطت اغتيال قائد بها، وكشفت عن خيوط وأساليب تجنيد الشاباك لفلسطينيين".