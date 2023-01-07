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https://sputnikarabic.ae/20230107/صحفية-أمريكية-تطرح-سؤالاً-غير-مريح-لسلطات-بلادها-عن-المختبرات-البيولوجية-1072014648.html
صحفية أمريكية تطرح سؤالاً غير مريح لسلطات بلادها عن المختبرات البيولوجية
صحفية أمريكية تطرح سؤالاً غير مريح لسلطات بلادها عن المختبرات البيولوجية
قالت الصحفية الأمريكية إميرالد روبنسون على حسابها على تويتر إنه يجب على الولايات المتحدة أن تشرح سبب وجود العشرات من المختبرات البيولوجية الأمريكية على أراضي... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T11:30+0000
2023-01-07T11:30+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتبت روبنسن: "لماذا أثارت حكومة الولايات المتحدة صراعا مع روسيا من خلال بناء 46 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا؟ لماذا يحتاج البنتاغون إلى 46 مختبرا على الأراضي الأوكرانية؟".وفي وقت سابق ، قال الفريق إيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي التابع للقوات المسلحة الروسية، إنه تم تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 مختبرا بيولوجيا على أراضي أوكرانيا، تعمل لصالح البنتاغون. ووفقا له، فإن كل الأشياء اللازمة من أجل استمرار البرنامج البيولوجي العسكري للولايات المتحدة تم إخراجها من أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.ومنذ 24 فبراير، تجري روسيا عملية خاصة لتحرير دونباس من القوميين في كييف. ووصف فلاديمير بوتين مهمته بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20221025/روسيا-تقدم-شكوى-رسمية-للأمم-المتحدة-بشأن-المختبرات-البيولوجية-في-أوكرانيا-1069483353.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

صحفية أمريكية تطرح سؤالاً غير مريح لسلطات بلادها عن المختبرات البيولوجية

11:30 GMT 07.01.2023
CC0 / pexels.com / مختبرات بيولوجية
مختبرات بيولوجية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
CC0 / pexels.com /
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قالت الصحفية الأمريكية إميرالد روبنسون على حسابها على تويتر إنه يجب على الولايات المتحدة أن تشرح سبب وجود العشرات من المختبرات البيولوجية الأمريكية على أراضي أوكرانيا.
وكتبت روبنسن: "لماذا أثارت حكومة الولايات المتحدة صراعا مع روسيا من خلال بناء 46 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا؟ لماذا يحتاج البنتاغون إلى 46 مختبرا على الأراضي الأوكرانية؟".
وفي وقت سابق ، قال الفريق إيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي التابع للقوات المسلحة الروسية، إنه تم تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 مختبرا بيولوجيا على أراضي أوكرانيا، تعمل لصالح البنتاغون. ووفقا له، فإن كل الأشياء اللازمة من أجل استمرار البرنامج البيولوجي العسكري للولايات المتحدة تم إخراجها من أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تقدم شكوى رسمية للأمم المتحدة بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
25 أكتوبر 2022, 22:44 GMT
ومنذ 24 فبراير، تجري روسيا عملية خاصة لتحرير دونباس من القوميين في كييف. ووصف فلاديمير بوتين مهمته بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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