https://sputnikarabic.ae/20230107/صحفية-أمريكية-تطرح-سؤالاً-غير-مريح-لسلطات-بلادها-عن-المختبرات-البيولوجية-1072014648.html
صحفية أمريكية تطرح سؤالاً غير مريح لسلطات بلادها عن المختبرات البيولوجية
صحفية أمريكية تطرح سؤالاً غير مريح لسلطات بلادها عن المختبرات البيولوجية
قالت الصحفية الأمريكية إميرالد روبنسون على حسابها على تويتر إنه يجب على الولايات المتحدة أن تشرح سبب وجود العشرات من المختبرات البيولوجية الأمريكية على أراضي... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T11:30+0000
2023-01-07T11:30+0000
2023-01-07T11:30+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0a/1048640634_0:122:3067:1847_1920x0_80_0_0_5cc0b967f1fd8b6a8e0306179606ee92.jpg
وكتبت روبنسن: "لماذا أثارت حكومة الولايات المتحدة صراعا مع روسيا من خلال بناء 46 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا؟ لماذا يحتاج البنتاغون إلى 46 مختبرا على الأراضي الأوكرانية؟".وفي وقت سابق ، قال الفريق إيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي التابع للقوات المسلحة الروسية، إنه تم تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 مختبرا بيولوجيا على أراضي أوكرانيا، تعمل لصالح البنتاغون. ووفقا له، فإن كل الأشياء اللازمة من أجل استمرار البرنامج البيولوجي العسكري للولايات المتحدة تم إخراجها من أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.ومنذ 24 فبراير، تجري روسيا عملية خاصة لتحرير دونباس من القوميين في كييف. ووصف فلاديمير بوتين مهمته بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20221025/روسيا-تقدم-شكوى-رسمية-للأمم-المتحدة-بشأن-المختبرات-البيولوجية-في-أوكرانيا-1069483353.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0a/1048640634_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6702daf58bb58e51bc0bbb3630040815.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
صحفية أمريكية تطرح سؤالاً غير مريح لسلطات بلادها عن المختبرات البيولوجية
تابعنا عبر
قالت الصحفية الأمريكية إميرالد روبنسون على حسابها على تويتر إنه يجب على الولايات المتحدة أن تشرح سبب وجود العشرات من المختبرات البيولوجية الأمريكية على أراضي أوكرانيا.
وكتبت روبنسن: "لماذا أثارت حكومة الولايات المتحدة صراعا مع روسيا من خلال بناء 46 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا؟ لماذا يحتاج البنتاغون إلى 46 مختبرا على الأراضي الأوكرانية؟".
وفي وقت سابق ، قال الفريق إيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي التابع للقوات المسلحة الروسية، إنه تم تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 مختبرا بيولوجيا على أراضي أوكرانيا، تعمل لصالح البنتاغون. ووفقا له، فإن كل الأشياء اللازمة من أجل استمرار البرنامج البيولوجي العسكري للولايات المتحدة تم إخراجها من أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
25 أكتوبر 2022, 22:44 GMT
ومنذ 24 فبراير، تجري روسيا عملية خاصة لتحرير دونباس من القوميين في كييف. ووصف فلاديمير بوتين مهمته بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".