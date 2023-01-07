https://sputnikarabic.ae/20230107/طاقم-طبي-يخرج-خنجرا-من-ظهر-شخص-لازمه-لمدة-25-سنة-1072021981.html
طاقم طبي يخرج خنجرا من ظهر شخص لازمه لمدة 25 سنة
طاقم طبي يخرج خنجرا من ظهر شخص لازمه لمدة 25 سنة
تمكن طاقم طبي تونسي من استخراج خنجر بعمق 5 سم، ظل عالقا في ظهر مواطن جزائري لمدة 25 سنة، وسبب له متاعب صحية ونفسية. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T14:49+0000
2023-01-07T14:49+0000
2023-01-07T14:49+0000
منوعات
سكين
عملية جراحة
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وأفاد موقع "موزاييك أف أم" التونسي، نقلا عن المريض بأن القضية تعود إلى سنة 1997، حيث دخل في مناوشات مع أحد الأشخاص في ولاية سطيف شرقي الجزائر، ليقوم بطعنه، ونُقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج، ولم ينتبه الطاقم الطبي لوجود الخنجر.وأكد أن "الأطباء في مستشفي سطيف رفضوا إجراء عملية جراحية له، على اعتبار أن الخنجر يتواجد قرب العمود الفقري".وتنقل المعني لمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة الذي يعد الأكبر في البلاد، لكن لم تجرى له العملية، ليتحول إلى تونس، وكللت عمليته بالنجاح وتم نزع الخنجر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, سكين, عملية جراحة
منوعات, سكين, عملية جراحة
طاقم طبي يخرج خنجرا من ظهر شخص لازمه لمدة 25 سنة
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تمكن طاقم طبي تونسي من استخراج خنجر بعمق 5 سم، ظل عالقا في ظهر مواطن جزائري لمدة 25 سنة، وسبب له متاعب صحية ونفسية.
وأفاد موقع
"موزاييك أف أم" التونسي، نقلا عن المريض بأن القضية تعود إلى سنة 1997، حيث دخل في مناوشات مع أحد الأشخاص في ولاية سطيف شرقي الجزائر، ليقوم بطعنه، ونُقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج، ولم ينتبه الطاقم الطبي لوجود الخنجر.
وأضاف المريض أنه طيلة السنوات الماضية، ونتيجة للألم كما يقول، ظل يتلقى حقن وأدوية مهدئة، دون معرفة سبب الألم، واكتشف منذ أشهر وجود الخنجر على مستوى الظهر إثر قيامه بأشعة.
وأكد أن "الأطباء في مستشفي سطيف رفضوا إجراء عملية جراحية له، على اعتبار أن الخنجر يتواجد قرب العمود الفقري".
وتنقل المعني لمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة الذي يعد الأكبر في البلاد، لكن لم تجرى له العملية، ليتحول إلى تونس، وكللت عمليته بالنجاح وتم نزع الخنجر.