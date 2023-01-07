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https://sputnikarabic.ae/20230107/طفل-بعمر-6-سنوات-يطلق-النار-على-معلمته-بولاية-فرجينيا-الأمريكية-فيديو-1072007517.html
طفل بعمر 6 سنوات يطلق النار على معلمته بولاية فرجينيا الأمريكية... فيديو
طفل بعمر 6 سنوات يطلق النار على معلمته بولاية فرجينيا الأمريكية... فيديو
قالت الشرطة الأمريكية إن طفلا عمره 6 سنوات أطلق النار على معلمة في مدرسة ابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا الأمريكية. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T08:56+0000
2023-01-07T08:56+0000
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ووصفت الشرطة الحادث بأنه "مشاجرة" في حجرة الصف الأول أسفرت عن إطلاق رصاصة واحدة.وأضاف قائد الشرطة ستيف درو للصحفيين أن الإصابة التي لحقت بالمعلمة (30 عاما) تشكل خطرا على حياتها على الرغم من أنها أظهرت بعض التحسن في المستشفى.وأشار إلى أنه "لم يصب أي طلاب في الحادث"، مؤكدا أنه تم احتجاز الطفل.وفي نفس المؤتمر الصحفي، أبدى مدير المدرسة جورج باركر أسفه لعدم قدرة المعلمين على منع دخول الأسلحة النارية المدارس وقال إنه "مصدوم" و"محبط".وأضاف باركر: "نحن بحاجة إلى عدم وصول الأسلحة إلى أيدى شبابنا. لا يمكنني التحكم في الوصول إلى الأسلحة".
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

طفل بعمر 6 سنوات يطلق النار على معلمته بولاية فرجينيا الأمريكية... فيديو

08:56 GMT 07.01.2023
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKA
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قالت الشرطة الأمريكية إن طفلا عمره 6 سنوات أطلق النار على معلمة في مدرسة ابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا الأمريكية.
ووصفت الشرطة الحادث بأنه "مشاجرة" في حجرة الصف الأول أسفرت عن إطلاق رصاصة واحدة.
وأضاف قائد الشرطة ستيف درو للصحفيين أن الإصابة التي لحقت بالمعلمة (30 عاما) تشكل خطرا على حياتها على الرغم من أنها أظهرت بعض التحسن في المستشفى.
وأشار إلى أنه "لم يصب أي طلاب في الحادث"، مؤكدا أنه تم احتجاز الطفل.
وفي نفس المؤتمر الصحفي، أبدى مدير المدرسة جورج باركر أسفه لعدم قدرة المعلمين على منع دخول الأسلحة النارية المدارس وقال إنه "مصدوم" و"محبط".
وأضاف باركر: "نحن بحاجة إلى عدم وصول الأسلحة إلى أيدى شبابنا. لا يمكنني التحكم في الوصول إلى الأسلحة".
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