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فنلندا تعد الحزمة الثانية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
فنلندا تعد الحزمة الثانية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الفنلندي الجديد، ميكو سافولا، الذي تم تعيينه يوم الخميس، أن فنلندا تعد الحزمة الثانية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T12:14+0000
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وقال الوزير على تويتر: "فنلندا تدعم أوكرانيا. نحن نعد حزمة المساعدات رقم 12. وسيتم اتخاذ القرارات في الأسابيع المقبلة. يتم إعداد محتوى المساعدة بالاشتراك مع قوات الدفاع، وفي الوقت نفسه نحاول عدم تقويض قدراتنا الدفاعية".أفادت وزارة الدفاع الفنلندية في 20 ديسمبر / كانون الأول، عن الحزمة الحادية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 28.8 مليون يورو.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في ديسمبر / كانون الأول إن الغرب يحاول إطالة أمد العمليات العسكرية في أوكرانيا قدر الإمكان من أجل إضعاف روسيا.
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فنلندا, العالم
فنلندا, العالم

فنلندا تعد الحزمة الثانية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

12:14 GMT 07.01.2023
© Sputnik . Виктор Антонюкجندي روسيا في أوكرانيا
جندي روسيا في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلن وزير الدفاع الفنلندي الجديد، ميكو سافولا، الذي تم تعيينه يوم الخميس، أن فنلندا تعد الحزمة الثانية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وقال الوزير على تويتر: "فنلندا تدعم أوكرانيا. نحن نعد حزمة المساعدات رقم 12. وسيتم اتخاذ القرارات في الأسابيع المقبلة. يتم إعداد محتوى المساعدة بالاشتراك مع قوات الدفاع، وفي الوقت نفسه نحاول عدم تقويض قدراتنا الدفاعية".
أفادت وزارة الدفاع الفنلندية في 20 ديسمبر / كانون الأول، عن الحزمة الحادية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 28.8 مليون يورو.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في ديسمبر / كانون الأول إن الغرب يحاول إطالة أمد العمليات العسكرية في أوكرانيا قدر الإمكان من أجل إضعاف روسيا.
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