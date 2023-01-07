https://sputnikarabic.ae/20230107/فنلندا-تعد-الحزمة-الثانية-عشرة-من-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1072016065.html
فنلندا تعد الحزمة الثانية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
فنلندا تعد الحزمة الثانية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الفنلندي الجديد، ميكو سافولا، الذي تم تعيينه يوم الخميس، أن فنلندا تعد الحزمة الثانية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T12:14+0000
2023-01-07T12:14+0000
2023-01-07T12:14+0000
فنلندا
العالم
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وقال الوزير على تويتر: "فنلندا تدعم أوكرانيا. نحن نعد حزمة المساعدات رقم 12. وسيتم اتخاذ القرارات في الأسابيع المقبلة. يتم إعداد محتوى المساعدة بالاشتراك مع قوات الدفاع، وفي الوقت نفسه نحاول عدم تقويض قدراتنا الدفاعية".أفادت وزارة الدفاع الفنلندية في 20 ديسمبر / كانون الأول، عن الحزمة الحادية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 28.8 مليون يورو.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في ديسمبر / كانون الأول إن الغرب يحاول إطالة أمد العمليات العسكرية في أوكرانيا قدر الإمكان من أجل إضعاف روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فنلندا, العالم
فنلندا تعد الحزمة الثانية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
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أعلن وزير الدفاع الفنلندي الجديد، ميكو سافولا، الذي تم تعيينه يوم الخميس، أن فنلندا تعد الحزمة الثانية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وقال الوزير على تويتر: "فنلندا تدعم أوكرانيا. نحن نعد حزمة المساعدات رقم 12. وسيتم اتخاذ القرارات في الأسابيع المقبلة. يتم إعداد محتوى المساعدة بالاشتراك مع قوات الدفاع، وفي الوقت نفسه نحاول عدم تقويض قدراتنا الدفاعية".
أفادت وزارة الدفاع الفنلندية في 20 ديسمبر / كانون الأول، عن الحزمة الحادية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 28.8 مليون يورو.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في ديسمبر / كانون الأول إن الغرب يحاول إطالة أمد العمليات العسكرية في أوكرانيا قدر الإمكان من أجل إضعاف روسيا.