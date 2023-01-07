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https://sputnikarabic.ae/20230107/مسؤول-عسكري-صومالي-الشباب-تعرض-التفاوض-ولن-نتوقف-حتى-تصفيتها-1072021250.html
مسؤول عسكري صومالي: "الشباب" تعرض التفاوض ولن نتوقف حتى تصفيتها
مسؤول عسكري صومالي: "الشباب" تعرض التفاوض ولن نتوقف حتى تصفيتها
كشف مسؤول عسكري صومالي، اليوم السبت، أن الحكومة تلقت إشعارا من حركة "الشباب" تعلن فيه استعدادها للدخول في مفاوضات. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T14:33+0000
2023-01-07T14:33+0000
الصومال
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب وزير الدفاع الصومالي عبد الفتاح قاسم، في مؤتمر صحفي في العاصمة مقديشو.وتطرق قاسم للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش الحكومي ضد مسلحي حركة "الشباب" المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول)، بالقول: "الجيش الصومالي حقق انتصارات كبيرة خلال العمليات الأخيرة، واستعاد مناطق شاسعة من قبضة الحركة".وكشف أن الحكومة "تلقت إشعارا من حركة الشباب أعلنت فيه استعدادها لدخول مفاوضات معها"، مردفًا: "الحركة تريد التفاوض بينما الحكومة الصومالية عازمة على تصفية البلاد من الإرهابيين (..) باعتقادي لا شيء نتفاوض عليه معهم".واعتبر قاسم أن الحكومة "مستعدة للتعامل مع من استسلم لقواتها وخاصة المقاتلين الصوماليين المنتمين لحركة الشباب"، مستدركًا: "أما الأجانب فليس لديهم خيار سوى الخروج من البلاد".وشدد نائب وزير الدفاع على أن الجيش الصومالي سيواصل سحق المتمردين حتى يحرر كامل التراب الصومالي من حركة الشباب.ويشهد الصومال صراعا دمويا منذ سنوات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.يذكر أن القوات المسلحة الصومالية حققت منذ انطلاقة العمليات العسكرية ضد الخلايا الإرهابية انتصارات كبيرة خاصة في محافظات غلغدود، وهيران، وشبيلى الوسطى، حيث قتل أكثر من 2000 عنصر إرهابي في الأشهر الأربعة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20230106/الجيش-الصومالي-يعلن-إحباط-هجوم-إرهابي-في-إقليم-شبيلي-الوسطى-1071989477.html
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الصومال, العالم العربي
الصومال, العالم العربي

مسؤول عسكري صومالي: "الشباب" تعرض التفاوض ولن نتوقف حتى تصفيتها

14:33 GMT 07.01.2023
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMIالشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022
الشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMI
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كشف مسؤول عسكري صومالي، اليوم السبت، أن الحكومة تلقت إشعارا من حركة "الشباب" تعلن فيه استعدادها للدخول في مفاوضات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب وزير الدفاع الصومالي عبد الفتاح قاسم، في مؤتمر صحفي في العاصمة مقديشو.
وتطرق قاسم للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش الحكومي ضد مسلحي حركة "الشباب" المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول)، بالقول: "الجيش الصومالي حقق انتصارات كبيرة خلال العمليات الأخيرة، واستعاد مناطق شاسعة من قبضة الحركة".
وكشف أن الحكومة "تلقت إشعارا من حركة الشباب أعلنت فيه استعدادها لدخول مفاوضات معها"، مردفًا: "الحركة تريد التفاوض بينما الحكومة الصومالية عازمة على تصفية البلاد من الإرهابيين (..) باعتقادي لا شيء نتفاوض عليه معهم".
أفراد من الجيش في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
الجيش الصومالي يعلن إحباط هجوم إرهابي في إقليم شبيلي الوسطى
أمس, 13:27 GMT
واعتبر قاسم أن الحكومة "مستعدة للتعامل مع من استسلم لقواتها وخاصة المقاتلين الصوماليين المنتمين لحركة الشباب"، مستدركًا: "أما الأجانب فليس لديهم خيار سوى الخروج من البلاد".
وشدد نائب وزير الدفاع على أن الجيش الصومالي سيواصل سحق المتمردين حتى يحرر كامل التراب الصومالي من حركة الشباب.
ويشهد الصومال صراعا دمويا منذ سنوات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
يذكر أن القوات المسلحة الصومالية حققت منذ انطلاقة العمليات العسكرية ضد الخلايا الإرهابية انتصارات كبيرة خاصة في محافظات غلغدود، وهيران، وشبيلى الوسطى، حيث قتل أكثر من 2000 عنصر إرهابي في الأشهر الأربعة الماضية.
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