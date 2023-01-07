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https://sputnikarabic.ae/20230107/نائبة-رئيس-الوزراء-الروسي-عززنا-صادراتنا-الغذائية-إلى-الدول-الصديقة-بنسبة-25-في-2022-1072017341.html
نائبة رئيس الوزراء الروسي: عززنا صادراتنا الغذائية إلى الدول الصديقة بنسبة 25% في 2022
نائبة رئيس الوزراء الروسي: عززنا صادراتنا الغذائية إلى الدول الصديقة بنسبة 25% في 2022
صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، لوكالة سبوتنيك اليوم السبت، أن روسيا عززت صادراتها الغذائية إلى الدول الصديقة بنسبة 25% في عام 2022 على... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T12:47+0000
2023-01-07T12:47+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحاتها أوضحت أبرامشينكو أن قدرة روسيا على تعزيز الصادرات بهذه النسبة جاء رغم بعض الصعوبات الفنية بسبب العقوبات الغربية.وقالت: "زادت صادراتنا الغذائية إلى الدول الصديقة بنسبة 25% في عام 2022 بغض النظر عن كل الصعوبات"، مشيرة إلى أن روسيا تورد منتجات غذائية إلى 150 دولة ولم تواجه أي مشاكل مع عملائها.ولفتت نائبة رئيس الحكومة الروسية إلى عدم وجود تسييس يتعلق باحتمال عدم الرغبة في شراء البضائع الروسية، ومعربة عن أملها في أن تتطور صادرات البلاد بنفس الطريقة في عام 2023.وأوضحت أنها نجحت في إعادة توجيه صادراتها إلى أسواق أخرى استجابة للعقوبات التي فرضها الغرب، حيث كان تركيزها على دول مثل الصين وتركيا وكازاخستان.طالع أيضا: غوتيريش يلمح إلى احتمال بدء صادرات المواد الغذائية والأسمدة من روسيا قريبا
https://sputnikarabic.ae/20220729/روسيا-تقدر-قيمة-صادرات-إنتاجها-الزراعي-بـ40-مليار-دولار-لعام-2022-1065727673.html
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روسيا, العالم

نائبة رئيس الوزراء الروسي: عززنا صادراتنا الغذائية إلى الدول الصديقة بنسبة 25% في 2022

12:47 GMT 07.01.2023
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورأعضاء الحكومة الروسية الجديدة - نائب وزير التنمية الاقتصادية، رئيسة الدائرة الفيدرالية لتسجيل الدولة، السجل العقاري ورسم الخرائط (روسريسترا) فيكتوريا أبرامتشينكو
أعضاء الحكومة الروسية الجديدة - نائب وزير التنمية الاقتصادية، رئيسة الدائرة الفيدرالية لتسجيل الدولة، السجل العقاري ورسم الخرائط (روسريسترا) فيكتوريا أبرامتشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، لوكالة سبوتنيك اليوم السبت، أن روسيا عززت صادراتها الغذائية إلى الدول الصديقة بنسبة 25% في عام 2022 على أساس سنوي
موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحاتها أوضحت أبرامشينكو أن قدرة روسيا على تعزيز الصادرات بهذه النسبة جاء رغم بعض الصعوبات الفنية بسبب العقوبات الغربية.
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وقالت: "زادت صادراتنا الغذائية إلى الدول الصديقة بنسبة 25% في عام 2022 بغض النظر عن كل الصعوبات"، مشيرة إلى أن روسيا تورد منتجات غذائية إلى 150 دولة ولم تواجه أي مشاكل مع عملائها.
ولفتت نائبة رئيس الحكومة الروسية إلى عدم وجود تسييس يتعلق باحتمال عدم الرغبة في شراء البضائع الروسية، ومعربة عن أملها في أن تتطور صادرات البلاد بنفس الطريقة في عام 2023.

وكانت وزارة الزراعة الروسية قد أكدت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن روسيا زادت صادراتها الزراعية إلى الدول الصديقة بنسبة 26% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت أنها نجحت في إعادة توجيه صادراتها إلى أسواق أخرى استجابة للعقوبات التي فرضها الغرب، حيث كان تركيزها على دول مثل الصين وتركيا وكازاخستان.
طالع أيضا: غوتيريش يلمح إلى احتمال بدء صادرات المواد الغذائية والأسمدة من روسيا قريبا
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