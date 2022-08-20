https://sputnikarabic.ae/20220820/غوتيريش-يلمح-إلى-احتمال-بدء-صادرات-المواد-الغذائية-والأسمدة-من-روسيا-قريبا-1066675349.html
غوتيريش يلمح إلى احتمال بدء صادرات المواد الغذائية والأسمدة من روسيا قريبا
غوتيريش يلمح إلى احتمال بدء صادرات المواد الغذائية والأسمدة من روسيا قريبا
زار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مدينة إسطنبول التركية اليوم السبت، حيث تفقد الجهود التي يبذلها مركز التنسيق المشترك في نقل الحبوب الأوكرانية... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T22:03+0000
2022-08-20T22:03+0000
2022-08-20T22:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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والتقى غوتيريش فرق المركز، التي كانت تفتش إحدى السفن الراسية في بحر مرمرة، وقُدمت له إحاطة بشأن عملية التفتيش.وقال الأمين العام في كلمة لفرق المركز ووسائل الإعلام في المركز، "يعد إخراج المزيد من المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا أمرا بالغ الأهمية لزيادة تهدئة أسواق السلع الأساسية وخفض الأسعار للمستهلكين"، وفقا لوكالة أنباء شينخوا.وأضاف "الجزء الآخر من هذا الاتفاق الشامل هو الوصول دون عوائق للمواد الغذائية والأسمدة الروسية التي لا تخضع لعقوبات، إلى الأسواق العالمية"، في إشارة إلى احتمال بدء الصادرات من روسيا، والتي تم الاتفاق عليها ولكن لم يتم الإفراج عنها بعد.وتصدر روسيا وأوكرانيا معا كمية هائلة من الحبوب والأسمدة إلى العالم.وبعد الاتفاق التاريخي الذي وقعته كل من روسيا وأوكرانيا مع تركيا برعاية الأمم المتحدة في يوليو/تموز، عبرت أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا من مضيق البوسفور في إسطنبول في 3 أغسطس/آب الجاري.وحتى الآن، تم السماح لنحو 43 سفينة بأكثر من 600 ألف طن من البضائع بالمشاركة في نقل الحبوب الأوكرانية، بحسب بيانات صادرة عن المركز.
https://sputnikarabic.ae/20220820/غوتيريش-نعمل-على-تذليل-العقبات-أمام-تصدير-الحبوب-الروسية-إلى-الدول-النامية-1066659700.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
غوتيريش يلمح إلى احتمال بدء صادرات المواد الغذائية والأسمدة من روسيا قريبا
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زار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مدينة إسطنبول التركية اليوم السبت، حيث تفقد الجهود التي يبذلها مركز التنسيق المشترك في نقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.
والتقى غوتيريش فرق المركز، التي كانت تفتش إحدى السفن الراسية في بحر مرمرة، وقُدمت له إحاطة بشأن عملية التفتيش.
وقال الأمين العام في كلمة لفرق المركز ووسائل الإعلام في المركز، "يعد إخراج المزيد من المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا أمرا بالغ الأهمية لزيادة تهدئة أسواق السلع الأساسية وخفض الأسعار للمستهلكين"، وفقا لوكالة أنباء شينخوا.
وأضاف "الجزء الآخر من هذا الاتفاق الشامل هو الوصول دون عوائق للمواد الغذائية والأسمدة الروسية
التي لا تخضع لعقوبات، إلى الأسواق العالمية"، في إشارة إلى احتمال بدء الصادرات من روسيا، والتي تم الاتفاق عليها ولكن لم يتم الإفراج عنها بعد.
وتصدر روسيا وأوكرانيا معا كمية هائلة من الحبوب والأسمدة إلى العالم.
وبعد الاتفاق التاريخي الذي وقعته كل من روسيا وأوكرانيا مع تركيا برعاية الأمم المتحدة في يوليو/تموز، عبرت أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا من مضيق البوسفور في إسطنبول في 3 أغسطس/آب الجاري.
وحتى الآن، تم السماح لنحو 43 سفينة بأكثر من 600 ألف طن من البضائع بالمشاركة في نقل الحبوب الأوكرانية، بحسب بيانات صادرة عن المركز.