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https://sputnikarabic.ae/20230107/وزارة-التعليم-الجزائرية-تدرس-تعديلا-يسمح-بحصول-الطلبة-على-شهادتين-في-نفس-الوقت-1072015276.html
وزارة التعليم الجزائرية تدرس تعديلا يسمح بحصول الطلبة على شهادتين في نفس الوقت
وزارة التعليم الجزائرية تدرس تعديلا يسمح بحصول الطلبة على شهادتين في نفس الوقت
صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، كمال بداري، أن الوزارة تدرس إمكانية حصول الطلبة على شهادتين في نفس الوقت. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T11:49+0000
2023-01-07T11:49+0000
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الجزائر
جامعات
شهادة
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وقال الوزير بداري، في تصريحات صحفية، على هامش إشرافه على الندوة الوطنية للجامعات، اليوم السبت: "فكرة الحصول على شهادتين في نفس الوقت هي في طور الدراسة"، موضحا أن التسجيل في المسارين لحامل شهادة البكالوريا، قد يكون في نفس المؤسسة والقسم أو يكون عن طريق التعليم عن بعد أو التعلم الحضوري.وأضاف الوزير الجزائري أن الهدف من هذا الإجراء، هو الرفع من جودة التعليم العالي من أجل أن ينخرط خريجي الجامعات في مجال اللغات انخراطا سلسا في الحياة المهنية، خاصة وأن سوق التشغيل يتغير من سنة إلى أخرى، ةفق تعبيره.وأشار الوزير بداري، إلى أن الجامعة يجب أن تواكب هذه التغيرات وتعطي لسوق العمل منتوجا يمكنه أن يتأقلم مع كل التغيرات.
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العالم العربي, تعليم, الجزائر, جامعات, شهادة
العالم العربي, تعليم, الجزائر, جامعات, شهادة

وزارة التعليم الجزائرية تدرس تعديلا يسمح بحصول الطلبة على شهادتين في نفس الوقت

11:49 GMT 07.01.2023
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© flickr.com / habib kaki
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صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، كمال بداري، أن الوزارة تدرس إمكانية حصول الطلبة على شهادتين في نفس الوقت.
وقال الوزير بداري، في تصريحات صحفية، على هامش إشرافه على الندوة الوطنية للجامعات، اليوم السبت: "فكرة الحصول على شهادتين في نفس الوقت هي في طور الدراسة"، موضحا أن التسجيل في المسارين لحامل شهادة البكالوريا، قد يكون في نفس المؤسسة والقسم أو يكون عن طريق التعليم عن بعد أو التعلم الحضوري.
وأضاف الوزير الجزائري أن الهدف من هذا الإجراء، هو الرفع من جودة التعليم العالي من أجل أن ينخرط خريجي الجامعات في مجال اللغات انخراطا سلسا في الحياة المهنية، خاصة وأن سوق التشغيل يتغير من سنة إلى أخرى، ةفق تعبيره.
وأشار الوزير بداري، إلى أن الجامعة يجب أن تواكب هذه التغيرات وتعطي لسوق العمل منتوجا يمكنه أن يتأقلم مع كل التغيرات.
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