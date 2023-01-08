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https://sputnikarabic.ae/20230108/إسرائيل-نتنياهو-يعلق-لأول-مرة-على-الإصلاحات-القضائية-المثيرة-للجدل-تمثل-إرادة-الناخب-1072045146.html
إسرائيل... نتنياهو يعلق لأول مرة على الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل: تمثل إرادة الناخب
إسرائيل... نتنياهو يعلق لأول مرة على الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل: تمثل إرادة الناخب
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على خطة لإصلاح نظام القضاء في بلاده عرضها وزير العدل ياريف ليفين قبل أيام وأثارت انتقادات حادة في... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T12:30+0000
2023-01-08T12:40+0000
العالم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
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وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "الادعاءات بأن الإصلاحات القضائية تمثل نهاية الديمقراطية لا أساس لها"، وفق ما أوردته قناة "كان" الرسمية.ومضى بقوله: "تمثل تلك الإصلاحات إرادة الناخب (..) لقد تم انتهاك التوازن بين السلطات في العقدين الأخيرين، وبشكل أسرع خلال السنوات القليلة الماضية. هذه ظاهرة غير عادية لا مثيل لها في العالم".واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "محاولة استعادة التوازن الصحيح تقوي الديمقراطية"، مضيفا "يجب القيام بذلك بشكل مسؤول، وسنفعل ذلك".ويعكف وزير العدل الإسرائيلي على إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحاته، تمهيدا لإحالتها بنهاية الشهر الجاري إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ومساء أمس السبت، تظاهر نحو 10 آلاف إسرائيلي في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو والإصلاحات القضائية التي تدفعها.وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن ليفين عن "إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل".وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست "ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة".وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية داخل إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20230107/إعلام-واشنطن-منزعجة-من-إصلاحات-مثيرة-للجدل-تسعى-حكومة-نتنياهو-لإدخالها-على-منظومة-القضاء-1072031433.html
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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو

إسرائيل... نتنياهو يعلق لأول مرة على الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل: تمثل إرادة الناخب

12:30 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 12:40 GMT 08.01.2023)
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على خطة لإصلاح نظام القضاء في بلاده عرضها وزير العدل ياريف ليفين قبل أيام وأثارت انتقادات حادة في إسرائيل.
وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "الادعاءات بأن الإصلاحات القضائية تمثل نهاية الديمقراطية لا أساس لها"، وفق ما أوردته قناة "كان" الرسمية.
ومضى بقوله: "تمثل تلك الإصلاحات إرادة الناخب (..) لقد تم انتهاك التوازن بين السلطات في العقدين الأخيرين، وبشكل أسرع خلال السنوات القليلة الماضية. هذه ظاهرة غير عادية لا مثيل لها في العالم".
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "محاولة استعادة التوازن الصحيح تقوي الديمقراطية"، مضيفا "يجب القيام بذلك بشكل مسؤول، وسنفعل ذلك".
ويعكف وزير العدل الإسرائيلي على إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحاته، تمهيدا لإحالتها بنهاية الشهر الجاري إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ومساء أمس السبت، تظاهر نحو 10 آلاف إسرائيلي في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو والإصلاحات القضائية التي تدفعها.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
إعلام: واشنطن "منزعجة" من إصلاحات مثيرة للجدل تسعى حكومة نتنياهو لإدخالها على منظومة القضاء
أمس, 21:02 GMT
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن ليفين عن "إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست "ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة".
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية داخل إسرائيل.
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