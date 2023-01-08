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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230108/الجيش-الروسي-يستخدم-أقوى-مدفع-هاون-في-العالم-ضد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1072042218.html
الجيش الروسي يستخدم أقوى مدفع هاون في العالم ضد القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
الجيش الروسي يستخدم أقوى مدفع هاون في العالم ضد القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
حصلت وكالة "سبوتنيك" على لقطات فريدة تُظهر تشغيل أقوى مدفع هاون 2إس4 "تولبان" ذاتي الدفع في العالم، بمنطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T10:37+0000
2023-01-08T10:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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في الفيديو، يقوم مشغل طائرة مسيرة بتصحيح إطلاق النار، الهاون يقصف بقذائف من عيار 240 ملم، صممت لتدمير التحصينات والتجمعات الكبيرة من المعدات والقوى العاملة للعدو.يمكن رؤية إصابات دقيقة على الهدف والانفجارات، مما يؤدي إلى تدمير التحصينات الخرسانية الصلبة للمنشأة العسكرية الأوكرانية."تولبان" هي مدفع هاون ذاتي الحركة وحيد في العالم من عيار 240 ملم. يصل مدى إطلاق القذيفة التقليدية إلى 10 كم، ويصل مدى إطلاق القذيفة النشطة إلى 20 كم
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يستخدم أقوى مدفع هاون في العالم ضد القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

10:37 GMT 08.01.2023
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورهاون "تولبان"
هاون تولبان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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حصلت وكالة "سبوتنيك" على لقطات فريدة تُظهر تشغيل أقوى مدفع هاون 2إس4 "تولبان" ذاتي الدفع في العالم، بمنطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا.
في الفيديو، يقوم مشغل طائرة مسيرة بتصحيح إطلاق النار، الهاون يقصف بقذائف من عيار 240 ملم، صممت لتدمير التحصينات والتجمعات الكبيرة من المعدات والقوى العاملة للعدو.
يمكن رؤية إصابات دقيقة على الهدف والانفجارات، مما يؤدي إلى تدمير التحصينات الخرسانية الصلبة للمنشأة العسكرية الأوكرانية.
"تولبان" هي مدفع هاون ذاتي الحركة وحيد في العالم من عيار 240 ملم. يصل مدى إطلاق القذيفة التقليدية إلى 10 كم، ويصل مدى إطلاق القذيفة النشطة إلى 20 كم
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