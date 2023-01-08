https://sputnikarabic.ae/20230108/الحرس-الثوري-الإيراني-يتعهد-بالثأر-من-منفذي-اغتيال-قاسم-سليماني-عاجلا-أم-آجلا-1072054015.html

الحرس الثوري الإيراني يتعهد بالثأر من منفذي اغتيال قاسم سليماني عاجلا أم آجلا

الحرس الثوري الإيراني يتعهد بالثأر من منفذي اغتيال قاسم سليماني عاجلا أم آجلا

تعهد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، "بأخذ الثأر من منفذي عملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني عاجلا أم آجلا". 08.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-08T18:24+0000

2023-01-08T18:24+0000

2023-01-08T18:24+0000

إيران

أخبار إيران

العراق

أخبار العراق اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/12/1066565983_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_f161ddc25246fde8574d94e566000e2e.jpg

وأكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، أن "قاسم سليماني أحبط كل المخططات التي كان العدو يريد تنفيذها"، واصفا بأنه "كان أكبر ظاهرة عاطفية للشعب الإيراني"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وشدد على أن "قاسم سليماني أبطل سحر كل القوى الشريرة وحطم كبرياءها"، موضحا أن "هذه القوى كانت تريد فرض هيمنتها على شرق البحر الأبيض المتوسط وتواصل هذا النهج بدءا من شمال أفريقيا إلى القوقاز وانتهاء بآسيا الوسطى وكل جغرافيا العالم الإسلامي".وتابع: "المستكبرون كانوا يريدون من خلال غزو هذه الدول من أجل بسط هيمنتها العسكرية واحتلالها والسيطرة عليها، وكان هدفهم هو احتلال العالم الإسلامي كله، ثم يهاجموا إيران الثورة ولبنان وسوريا والعراق واليمن والبحرين وأفغانستان من أجل القضاء على استقلالها".وكان الجيش الأمريكي نفّذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230107/إيران-تعلن-استضافة-الاجتماع-الرابع-للجنة-التحقیق-في-اغتیال-قاسم-سلیماني--1072023299.html

إيران

أخبار إيران

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم