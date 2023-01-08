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https://sputnikarabic.ae/20230108/الخلاص-التونسية-تستنكر-محاولات-منع-عقد-اجتماعها-1072051833.html
"الخلاص" التونسية تستنكر محاولات منع عقد اجتماعها
"الخلاص" التونسية تستنكر محاولات منع عقد اجتماعها
استنكر أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس، محاولة منع اجتماع الجبهة بأهالي المنيهلة. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T16:07+0000
2023-01-08T16:07+0000
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ونقل موقع "راديو موزاييك" عن الشابي أن مثل هذه المحاولات لن تثني الجبهة عن مواصلة احتجاجاتها السلمية، قائلا: "تونس تستعد للتغيير.. ولن يوقف أحد هذا التغيير".وأوضح الشابي أن الجبهة نجحت في عقد اجتماعها العام صباح اليوم الأحد، أمام مقر بلدية المنيهلة من ولاية أريانة، رغم محاولات منعها من قبل السلطة السياسية.يذكر أن أنصار جبهة الخلاص التونسية كانوا قد دعوا إلى المشاركة يوم 14 يناير/ كانون الجاري في الحراك الاحتجاجي الذي ستنظمه في شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة) تأكيدا لوفائها للشهداء وإحياء لذكرى وفاة المواطن رضا بوزيان، الذي شارك في التحرك الاحتجاجي للجبهة يوم 14 يناير الماضي.وأدانت جبهة الخلاص الوطني، في وقت سابق، ما اعتبرته عنفا مفرطا استخدمته قوات الأمن ضد أنصار الجبهة من المتظاهرين يوم 14 يناير 2022.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

"الخلاص" التونسية تستنكر محاولات منع عقد اجتماعها

16:07 GMT 08.01.2023
© Sputnik . Mariam Gaderaمسيرة لجبهة الخلاص الوطني في تونس للمطالبة بحوار وطني شامل واسقاط الاستفتاء
مسيرة لجبهة الخلاص الوطني في تونس للمطالبة بحوار وطني شامل واسقاط الاستفتاء - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© Sputnik . Mariam Gadera
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استنكر أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس، محاولة منع اجتماع الجبهة بأهالي المنيهلة.
ونقل موقع "راديو موزاييك" عن الشابي أن مثل هذه المحاولات لن تثني الجبهة عن مواصلة احتجاجاتها السلمية، قائلا: "تونس تستعد للتغيير.. ولن يوقف أحد هذا التغيير".
وأوضح الشابي أن الجبهة نجحت في عقد اجتماعها العام صباح اليوم الأحد، أمام مقر بلدية المنيهلة من ولاية أريانة، رغم محاولات منعها من قبل السلطة السياسية.
وأشاد رئيس الجبهة بما وصفه بـ"اتحاد الطيف السياسي والاجتماعي ووحدة الصف والهدف"، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية "قائمة من أجل عودة الديمقراطية والشرعية ودحر الديكتاتورية"، على حد قوله.
يذكر أن أنصار جبهة الخلاص التونسية كانوا قد دعوا إلى المشاركة يوم 14 يناير/ كانون الجاري في الحراك الاحتجاجي الذي ستنظمه في شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة) تأكيدا لوفائها للشهداء وإحياء لذكرى وفاة المواطن رضا بوزيان، الذي شارك في التحرك الاحتجاجي للجبهة يوم 14 يناير الماضي.
وأدانت جبهة الخلاص الوطني، في وقت سابق، ما اعتبرته عنفا مفرطا استخدمته قوات الأمن ضد أنصار الجبهة من المتظاهرين يوم 14 يناير 2022.
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