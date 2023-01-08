https://sputnikarabic.ae/20230108/السوداني-القوات-العراقية-خاضت-ملحمة-قل-نظيرها-في-التاريخ-لتحرير-البلاد-من-داعش-1072045677.html
السوداني: القوات العراقية خاضت ملحمة قل نظيرها في التاريخ لتحرير البلاد من "داعش"
السوداني: القوات العراقية خاضت ملحمة قل نظيرها في التاريخ لتحرير البلاد من "داعش"
قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن الحرب التي خاضتها القوات العراقية ضد تنظيم "داعش" "قلّ نظيرها في التاريخ"، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T12:48+0000
2023-01-08T12:48+0000
2023-01-08T12:48+0000
العالم العربي
الجيش العراقي
مكافحة
تنظيم داعش الإرهابي
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وأفاد المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان اليوم الأحد، أن الأخير أكد خلال حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية الأولى الدورة 111، شرقي العاصمة بغداد، "يمرّ العام الثاني بعد المائة، على تأسيس جيشنا العراقي البطل، حامي سارية العراق، وموضع ثقة الأمّة وجدارها الساند، وتمرّ هذه الذكرى، ونحن في نعمة الاستقرار، الذي لم يتحقق إلّا بتضحيات ودماء غالية قدّمها جيشنا الى جانب كل صنوف القوّات المسلحة".وتابع السوداني "واصل جيشنا مسيرته ليؤمّن السيادة الكاملة، ويقف مع الدستور والعملية الديمقراطية وبناء العراق الجديد، وسجلت قواتنا المسلحة، وجيشنا الباسل، عبر النصر على الإرهاب واستعادة كامل أرضنا، ملحمة قلّ نظيرها في التاريخ".وأوضح السوداني "أولينا في البرنامج الحكومي، رفع قُدرات جيشنا، والعمل على التطوير التكنولوجي والميداني للأسلحة القتالية، وإشراك القادة والضبّاط والمراتب في مختلف الدورات التي تسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم خبرات إضافية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجيش العراقي, مكافحة, تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي, الجيش العراقي, مكافحة, تنظيم داعش الإرهابي
السوداني: القوات العراقية خاضت ملحمة قل نظيرها في التاريخ لتحرير البلاد من "داعش"
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قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن الحرب التي خاضتها القوات العراقية ضد تنظيم "داعش" "قلّ نظيرها في التاريخ"، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن تطوير الجيش تكنولوجيا وميدانيا.
وأفاد المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان اليوم الأحد، أن الأخير أكد خلال حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية الأولى الدورة 111، شرقي العاصمة بغداد، "يمرّ العام الثاني بعد المائة، على تأسيس جيشنا العراقي البطل، حامي سارية العراق، وموضع ثقة الأمّة وجدارها الساند، وتمرّ هذه الذكرى، ونحن في نعمة الاستقرار، الذي لم يتحقق إلّا بتضحيات ودماء غالية قدّمها جيشنا الى جانب كل صنوف القوّات المسلحة".
وأضاف "مرّ جيشنا العراقي بتحدّيات ومنعطفات حاولت كسر إرادته، وتآمرت الدكتاتورية بالضّد منه، والإساءة لتاريخه المشرّف"، مشيرا إلى أن "جيشنا اختار الوقوف إلى جانب الشعب دائماً، وإلى جانب قضايا الأمّة العادلة، ودافع عن استقلال العراق، وساهم في حماية الأرض العربية في ميادين مختلفة".
وتابع السوداني
"واصل جيشنا مسيرته ليؤمّن السيادة الكاملة، ويقف مع الدستور والعملية الديمقراطية وبناء العراق الجديد، وسجلت قواتنا المسلحة، وجيشنا الباسل، عبر النصر على الإرهاب واستعادة كامل أرضنا، ملحمة قلّ نظيرها في التاريخ".
"العراق الجديد هو رسالة سلامٍ وتعاون وشراكة مع كلّ قوى الخير والسلام بالعالم. ولقد طويت تلك الفترة السوداء التي عاثت بالعراق والمنطقة خراباً ودماراً".
محمد شياع السوداني
رئيس الورزاء العراقي
وأوضح السوداني "أولينا في البرنامج الحكومي، رفع قُدرات جيشنا، والعمل على التطوير التكنولوجي والميداني للأسلحة القتالية، وإشراك القادة والضبّاط والمراتب في مختلف الدورات التي تسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم خبرات إضافية".