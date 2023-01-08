https://sputnikarabic.ae/20230108/الكشف-عن-موقع-إنسان-بدائي-شرقي-الصين-1072036922.html
الكشف عن موقع إنسان بدائي شرقي الصين
الكشف عن موقع إنسان بدائي شرقي الصين
تم الكشف عن موقع إنسان بدائي يعود تاريخه إلى حوالي 13200 عام في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، يضم أكثر من 1000 قطعة أثرية بما في ذلك تماثيل فخارية. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T07:33+0000
2023-01-08T07:33+0000
2023-01-08T07:33+0000
العالم
الإنسان البدائي
الصين
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ووفقا لوكالة "شينخوا" فإن تاريخ الموقع الذي يوجد في قرية تشاوجياشيويياو بمدينة تسيبوه، يعود الى الفترة الانتقالية بين العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث. وتبلغ المساحة الرئيسية للموقع حوالي 400 متر مربع، فيما تتألف معظم الآثار الثقافية المكتشفة من شظايا فخار وعظام حيوانات، ومنحوتات فخارية. كما تم العثور على بعض الأواني الفخارية ومنتجات البطلينوس في الموقع.وأضاف تشاو أن هناك علامات قطع على عظام بعض الغزلان والطيور، ما يشير إلى أن استهلاك اللحوم من قبل الإنسان البدائي القديم كان يركز بشكل أساسي على الطيور والغزلان.ويساعد هذا الاكتشاف في ملأ فراغ آثار الإنسان البدائي في المقاطعة، ويوفر دليلًا رئيسيًا على التحول المهم من العصر الحجري القديم إلى العصر الحجري الحديث في منطقة شمالي الصين، وخاصة في مقاطعة شاندونغ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, الإنسان البدائي, الصين
العالم, الإنسان البدائي, الصين
الكشف عن موقع إنسان بدائي شرقي الصين
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تم الكشف عن موقع إنسان بدائي يعود تاريخه إلى حوالي 13200 عام في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، يضم أكثر من 1000 قطعة أثرية بما في ذلك تماثيل فخارية.
ووفقا لوكالة
"شينخوا" فإن تاريخ الموقع الذي يوجد في قرية تشاوجياشيويياو بمدينة تسيبوه، يعود الى الفترة الانتقالية بين العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث. وتبلغ المساحة الرئيسية للموقع حوالي 400 متر مربع، فيما تتألف معظم الآثار الثقافية المكتشفة من شظايا فخار وعظام حيوانات، ومنحوتات فخارية. كما تم العثور على بعض الأواني الفخارية ومنتجات البطلينوس في الموقع.
وقال تشاو يي تشاو، أستاذ معهد الآثار الثقافية وعلوم الآثار في مقاطعة شاندونغ "يمكننا أن نرى أن تقنية صنع الفخار في ذلك الوقت كانت ناضجة نسبيًا، وتعتبر الآثار الأقدم للفخار الموجود في مقاطعة شاندونغ حتى الآن".
وأضاف تشاو أن هناك علامات قطع على عظام بعض الغزلان والطيور، ما يشير إلى أن استهلاك اللحوم من قبل الإنسان البدائي القديم كان يركز بشكل أساسي على الطيور والغزلان.
ويساعد هذا الاكتشاف في ملأ فراغ آثار الإنسان البدائي في المقاطعة، ويوفر دليلًا رئيسيًا على التحول المهم من العصر الحجري القديم إلى العصر الحجري الحديث في منطقة شمالي الصين، وخاصة في مقاطعة شاندونغ.