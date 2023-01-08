https://sputnikarabic.ae/20230108/انطلاق-طيران-الشارتر-المخفض-من-البحرين-إلى-بورصة-التركية-الأربعاء-1072040896.html
انطلاق طيران "الشارتر" المخفض من البحرين إلى بورصة التركية الأربعاء
انطلاق طيران "الشارتر" المخفض من البحرين إلى بورصة التركية الأربعاء
أعلن اتحاد وكالات السياحة التركية، انطلاق أولى رحلات طيران "الشارتر" المخفض من البحرين إلى مدينة بورصة بولاية مرمرة شمال غربي تركيا ابتداء من يوم الأربعاء... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T09:55+0000
2023-01-08T09:55+0000
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وقال دوغان صاغر عضو المجلس التمثيلي لجنوب مرمرة في الاتحاد إن رحلات الشارتر بين البحرين وبورصة ستنطلق في 11 يناير/ كانون الثاني، وفق وكالة الأناضول الرسمية.ويعتمد "طيران الشارتر" على تأجير الطائرة كاملة في الرحلة، لمكاتب سياحية، وليس على بيع التذاكر للمقاعد بشكل منفرد كما هو متبع في الرحلات المجدولة العادية.وأشار صاغر إلى أن "الرحلات ستستمر طوال العام بمعدل رحلة أسبوعيا، وستحط الطائرات في مطار يني شهير ببورصة"، التي تعد إحدى أبرز الوجهات التي يقصدها السياح القادمون من الشرق الأوسط لا سيما بغرض العلاج.وكشف أنهم يتواصلون مع الخطوط الأردنية، مؤكدا أنه "سيتم تنظيم رحلات مباشرة من الأردن إلى بورصة".وبحسب المسؤول في اتحاد وكالات السياحة التركية، فإن الكثير من السياح يقصدون بورصة "لإجراء عمليات مثل الجراحات التجميلية ومعالجة السمنة وأطفال الأنابيب، فضلا عن العلاج الفيزيائي وغيرها".
https://sputnikarabic.ae/20210905/عاهل-البحرين-العلاقات-مع-تركيا-وصلت-إلى-مستوى-متقدم-1050049830.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, البحرين
أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, البحرين
انطلاق طيران "الشارتر" المخفض من البحرين إلى بورصة التركية الأربعاء
09:55 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 10:00 GMT 08.01.2023) تابعنا عبر
أعلن اتحاد وكالات السياحة التركية، انطلاق أولى رحلات طيران "الشارتر" المخفض من البحرين إلى مدينة بورصة بولاية مرمرة شمال غربي تركيا ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.
وقال دوغان صاغر عضو المجلس التمثيلي لجنوب مرمرة في الاتحاد إن رحلات الشارتر
بين البحرين وبورصة ستنطلق في 11 يناير/ كانون الثاني، وفق وكالة الأناضول الرسمية.
ويعتمد "طيران الشارتر" على تأجير الطائرة كاملة في الرحلة، لمكاتب سياحية، وليس على بيع التذاكر للمقاعد بشكل منفرد كما هو متبع في الرحلات المجدولة العادية.
وأشار صاغر إلى أن "الرحلات ستستمر طوال العام بمعدل رحلة أسبوعيا، وستحط الطائرات في مطار يني شهير ببورصة"، التي تعد إحدى أبرز الوجهات التي يقصدها السياح القادمون من الشرق الأوسط لا سيما بغرض العلاج.
وكشف أنهم يتواصلون مع الخطوط الأردنية، مؤكدا أنه "سيتم تنظيم رحلات مباشرة من الأردن إلى بورصة".
وبحسب المسؤول في اتحاد وكالات السياحة التركية، فإن الكثير من السياح يقصدون بورصة "لإجراء عمليات مثل الجراحات التجميلية ومعالجة السمنة وأطفال الأنابيب، فضلا عن العلاج الفيزيائي وغيرها".