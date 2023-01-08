https://sputnikarabic.ae/20230108/خبير-جميع-هذه-الشعوب-راضية-بقرار-روسيا-الجريء-لوقف-المد-الإرهابي-للإدارة-الأمريكية-1072049051.html
خبير: جميع هذه الشعوب راضية بقرار روسيا الجريء لوقف المد الإرهابي للإدارة الأمريكية
خبير: جميع هذه الشعوب راضية بقرار روسيا الجريء لوقف المد الإرهابي للإدارة الأمريكية
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الدفاع الروسية تعلن عن تدريب نحو 1000 من العسكريين الطاجيكيين في عام 2023، روسيا ترفض مناقشة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T14:04+0000
2023-01-08T14:04+0000
2023-01-08T14:04+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: جميع هذه الشعوب راضية بقرار روسيا الجريء لوقف هذا المد الإرهابي للإدارة الأمريكية
خبير: جميع هذه الشعوب راضية بقرار روسيا الجريء لوقف هذا المد الإرهابي للإدارة الأمريكية
أعلن المكتب العسكري للمنطقة العسكرية المركزية الروسية أن المدربين العسكريين الروس في القاعدة العسكرية "201" في طاجيكستان سيدربون 1000 متخصص للقوات المسلحة للجمهورية في عام 2023.حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الباحث بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور قائلا:خبير: يجب أن تمتلك مصر سلاحا قويا تؤمِّن به حدودها واستثماراتها في المنطقةتواصل مصر تسليح نفسها بـ 12 مروحية نقل ثقيل من طراز "شينوك"بـ 426 مليون دولار من أموال المساعدات الأمريكية لمصر، فيما علق التلفزيون الإسرائيلي بأنها صفقة ضخمة وخطرة. حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية " الخبير العسكري اللواء سمير فرج قائلا: التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: جميع هذه الشعوب راضية بقرار روسيا الجريء لوقف المد الإرهابي للإدارة الأمريكية
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الدفاع الروسية تعلن عن تدريب نحو 1000 من العسكريين الطاجيكيين في عام 2023، روسيا ترفض مناقشة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية في مجلس الأمن الدولي، إسرائيل تترقب حصول مصر على صفقة أسلحة ضخمة.
أعلن المكتب العسكري للمنطقة العسكرية المركزية الروسية أن المدربين العسكريين الروس في القاعدة العسكرية "201" في طاجيكستان سيدربون 1000 متخصص للقوات المسلحة للجمهورية في عام 2023.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الباحث بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور قائلا:
"الشعور بالانتماء إلى هذه الجغرافيا والتصدي لموقف الإدارة الأمريكية في خرقها للقانون الدولي يعطي لروسيا الحق في وقف ولجم من يحاول العبث في جغرافية الدولة الروسية أو المحور الأوراسيوي بشكل عام، روسيا لا تملك تاريخا من الاحتلال أو التوسع، لذلك جميع هذه الشعوب راضية بقرار روسيا الجريء لوقف هذا المد الإرهابي للإدارة الأمريكية".
خبير: يجب أن تمتلك مصر سلاحا قويا تؤمِّن به حدودها واستثماراتها في المنطقة
تواصل مصر تسليح نفسها بـ 12 مروحية نقل ثقيل من طراز "شينوك"بـ 426 مليون دولار من أموال المساعدات الأمريكية لمصر، فيما علق التلفزيون الإسرائيلي بأنها صفقة ضخمة وخطرة. حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية " الخبير العسكري اللواء سمير فرج قائلا:
"مصر تعمل على تطوير أسلحتها القديمة في كل الاتجاهات وفقا لمطالبها العسكرية ليكون لديها سلاحا قويا تؤمِّن به حدودها واستثماراتها في المنطقة، فالصفقة الأمريكية هذه ممتازة وتأكد عمق العلاقات القوية بين مصر وأمريكا، أما بالنسبة لموقف اسرائيل فالعلاقات بيننا وبينها مستقرة وهذه الصفقة لا تشكل أي قلق بالنسبة لإسرائيل".
التفاصيل في الملف الصوتي...