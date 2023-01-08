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https://sputnikarabic.ae/20230108/دعوى-أمريكية-تتهم-شركات-التواصل-الاجتماعي-بإصابة-الشباب-بأزمة-عقلية-1072052504.html
دعوى أمريكية تتهم شركات التواصل الاجتماعي بإصابة الشباب بأزمة عقلية
دعوى أمريكية تتهم شركات التواصل الاجتماعي بإصابة الشباب بأزمة عقلية
اتهم قطاع المدارس العامة في مدينة سياتل الأمريكية، كبرى شركات التواصل الاجتماعي بالتسبب في أزمة صحة عقلية بين الشباب. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T16:40+0000
2023-01-08T16:40+0000
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وقالت صحيفة "seattletimes" إن قطاع المدارس العامة حرك دعوى قضائية ضد مالكي منصات "تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب شات"، بهدف محاسبة تلك الشركات عن الضرر الذي سببوه لعقول الشباب.ضم ملف الدعوى القضائية 91 صفحة، اتهمت شركات التواصل الاجتماعي بأنها خلقت مصدر إزعاج عام من خلال استهداف منتجاتها للأطفال، مسببة تدهور الصحة العقلية والاضطرابات السلوكية، بما في ذلك القلق والاكتئاب والأكل المضطرب والتنمر الإلكتروني وزيادة صعوبة التعلم للطلاب.تطلبت تلك التداعيات ضرورة أن تعين المدارس متخصصين في الصحة العقلية، وتطوير مناهج دراسية حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وتوفير تدريب إضافي للمعلمين، فيما لم تعلق شركات "ميتا" و"غوغل" و"سناب شات" و"تيك توك" على الاتهامات حتى الآن.يشار إلى أن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الأمريكي تعزز حماية الشركات الإلكترونية من المسؤولية عما ينشره مستخدمون من طرف ثالث على منصاتهم، لكن الدعوى القضائية تقول إن القانون لا يوفر الحماية لسلوك عمالقة التكنولوجيا في هذه القضية تحديدا.
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فيسبوك, إنستغرام
فيسبوك, إنستغرام

دعوى أمريكية تتهم شركات التواصل الاجتماعي بإصابة الشباب بأزمة عقلية

16:40 GMT 08.01.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورمواقع تواصل اجتماعي
مواقع تواصل اجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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اتهم قطاع المدارس العامة في مدينة سياتل الأمريكية، كبرى شركات التواصل الاجتماعي بالتسبب في أزمة صحة عقلية بين الشباب.
وقالت صحيفة "seattletimes" إن قطاع المدارس العامة حرك دعوى قضائية ضد مالكي منصات "تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب شات"، بهدف محاسبة تلك الشركات عن الضرر الذي سببوه لعقول الشباب.
ضم ملف الدعوى القضائية 91 صفحة، اتهمت شركات التواصل الاجتماعي بأنها خلقت مصدر إزعاج عام من خلال استهداف منتجاتها للأطفال، مسببة تدهور الصحة العقلية والاضطرابات السلوكية، بما في ذلك القلق والاكتئاب والأكل المضطرب والتنمر الإلكتروني وزيادة صعوبة التعلم للطلاب.
تطلبت تلك التداعيات ضرورة أن تعين المدارس متخصصين في الصحة العقلية، وتطوير مناهج دراسية حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وتوفير تدريب إضافي للمعلمين، فيما لم تعلق شركات "ميتا" و"غوغل" و"سناب شات" و"تيك توك" على الاتهامات حتى الآن.
يشار إلى أن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الأمريكي تعزز حماية الشركات الإلكترونية من المسؤولية عما ينشره مستخدمون من طرف ثالث على منصاتهم، لكن الدعوى القضائية تقول إن القانون لا يوفر الحماية لسلوك عمالقة التكنولوجيا في هذه القضية تحديدا.
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