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https://sputnikarabic.ae/20230108/صحيفة-تتحدث-عن-سلاح-بوتين-الجديد-الذي-أصبح-كابوسا-بالنسبة-للغرب-1072045839.html
صحيفة تتحدث عن سلاح بوتين الجديد الذي أصبح كابوسا بالنسبة للغرب
صحيفة تتحدث عن سلاح بوتين الجديد الذي أصبح كابوسا بالنسبة للغرب
صواريخ "تسيركون" الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت تغرس الخوف في نفوس الخبراء العسكريين الغربيين، حسب مقال في صحيفة "فرانكفورتر روندشاو". 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T12:50+0000
2023-01-08T12:50+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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قال الكاتب جان فريدريك وندت: "تعتبر الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت كابوسًا بالنسبة للاستراتيجيين العسكريين الغربيين. على عكس أنظمة الصواريخ الأخرى، يمكن التحكم في صواريخ تسيركون حتى بعد إطلاقها. هذا المزيج من القدرة على التحكم والسرعة يجعلها غير معرضة فعليًا لأنظمة الدفاع الجوي.ويشير المؤلف إلى أن الخبراء يخشون استئناف سباق التسلح.في عام 2017، أصبحت روسيا أول دولة تضيف أسلحة تفوق سرعة الصوت إلى ترسانتها. الآن تعمل الصين والولايات المتحدة على أنظمة أسلحة مماثلة، وفقا للصحفي.
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رصد عسكري, سلاح روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا

صحيفة تتحدث عن سلاح بوتين الجديد الذي أصبح كابوسا بالنسبة للغرب

12:50 GMT 08.01.2023
© Sputnikروسيا تختبر صاروخ "تسيركون"
روسيا تختبر صاروخ تسيركون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
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صواريخ "تسيركون" الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت تغرس الخوف في نفوس الخبراء العسكريين الغربيين، حسب مقال في صحيفة "فرانكفورتر روندشاو".
قال الكاتب جان فريدريك وندت: "تعتبر الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت كابوسًا بالنسبة للاستراتيجيين العسكريين الغربيين. على عكس أنظمة الصواريخ الأخرى، يمكن التحكم في صواريخ تسيركون حتى بعد إطلاقها. هذا المزيج من القدرة على التحكم والسرعة يجعلها غير معرضة فعليًا لأنظمة الدفاع الجوي.
ويشير المؤلف إلى أن الخبراء يخشون استئناف سباق التسلح.
في عام 2017، أصبحت روسيا أول دولة تضيف أسلحة تفوق سرعة الصوت إلى ترسانتها. الآن تعمل الصين والولايات المتحدة على أنظمة أسلحة مماثلة، وفقا للصحفي.
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