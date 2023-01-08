https://sputnikarabic.ae/20230108/مذيع-أمريكي-يتحدث-عن-حرب-تهدد-الولايات-المتحدة-1072043222.html
مذيع أمريكي يتحدث عن حرب تهدد الولايات المتحدة
مذيع أمريكي يتحدث عن حرب تهدد الولايات المتحدة
قال مقدم البرامج التلفزيونية تاكر كارلسون، ومستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور، لقناة "فوكس نيوز"، إن الفوضى في المكسيك وعلى الحدود معها هي الصراع الوحيد... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T11:22+0000
2023-01-08T11:22+0000
2023-01-08T11:23+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102972/65/1029726589_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_d57f9ffb3cf71a19ac848d0a9468f276.jpg
وقال كارلسون: "في الواقع، بدأت حرب جديدة في المكسيك ستؤثر حقًا على الأمريكيين. قوات الدفاع المكسيكية والجيش يقاتلون منظمة كارتل سينالوا بسبب اعتقال ابن كوروتيشكا".وقال ماكغريغور: "إنهم لا يرون فوائد مالية في العمليات العسكرية في المكسيك، بسبب ضخ الأموال في الصراع في أوكرانيا. ولا تنسوا أن أوكرانيا والمكسيك فاسدتان بنفس القدر. إغلاق الحدود، ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر، ومحاكمة عصابات المخدرات لن تجلب المال لأي شخص".في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن أوفيديو غوزمان لوبيز، الملقب بـ "الفأر"، نجل تاجر المخدرات جواكين غوزمان لويرا، المعروف باسم "كوروتيشكا"، اعتقل في المكسيك. وأدى ذلك إلى تبادل لإطلاق النار واشتباكات عنيفة في الشوارع في كولياكان بولاية سينالوا.يُدرج غوزمان لوبيز في قائمة المجرمين الذين سيُطلب تسليمهم في الولايات المتحدة - حيث يُتهم بإمدادات منظمة من الكوكايين والميثامفيتامين والماريجوانا إلى البلاد. قال وزير الخارجية المكسيكي، عند سؤاله عن تسليم غوزمان إلى الولايات المتحدة، إن الطلب المقدم ضده سارٍ منذ عام 2019، لكن القضايا الجنائية جارية أيضًا في المكسيك، والتي يجب محاسبته عليها.
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102972/65/1029726589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32e4a828ef8e32d419e40aed7d2a7f6a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك
الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك
مذيع أمريكي يتحدث عن حرب تهدد الولايات المتحدة
11:22 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 11:23 GMT 08.01.2023) تابعنا عبر
قال مقدم البرامج التلفزيونية تاكر كارلسون، ومستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور، لقناة "فوكس نيوز"، إن الفوضى في المكسيك وعلى الحدود معها هي الصراع الوحيد الذي يهدد الأمريكيين حقًا.
وقال كارلسون: "في الواقع، بدأت حرب جديدة في المكسيك ستؤثر حقًا على الأمريكيين
. قوات الدفاع المكسيكية والجيش يقاتلون منظمة كارتل سينالوا بسبب اعتقال ابن كوروتيشكا".
وقد أيد ماكغريغور، كارلسون، مضيفًا أنه بدلاً من حل المشكلة مع المكسيك، تعمل واشنطن على تأجيج الصراع في أوكرانيا.
وقال ماكغريغور: "إنهم لا يرون فوائد مالية في العمليات العسكرية في المكسيك، بسبب ضخ الأموال في الصراع في أوكرانيا. ولا تنسوا أن أوكرانيا والمكسيك فاسدتان بنفس القدر. إغلاق الحدود، ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر، ومحاكمة عصابات المخدرات لن تجلب المال لأي شخص".
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن أوفيديو غوزمان لوبيز، الملقب بـ "الفأر"، نجل تاجر المخدرات جواكين غوزمان لويرا، المعروف باسم "كوروتيشكا"، اعتقل في المكسيك. وأدى ذلك إلى تبادل لإطلاق النار واشتباكات عنيفة في الشوارع في كولياكان بولاية سينالوا.
يُدرج غوزمان لوبيز في قائمة المجرمين الذين سيُطلب تسليمهم في الولايات المتحدة - حيث يُتهم بإمدادات منظمة من الكوكايين والميثامفيتامين والماريجوانا إلى البلاد. قال وزير الخارجية المكسيكي، عند سؤاله عن تسليم غوزمان إلى الولايات المتحدة، إن الطلب المقدم ضده سارٍ منذ عام 2019، لكن القضايا الجنائية جارية أيضًا في المكسيك، والتي يجب محاسبته عليها.