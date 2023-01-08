https://sputnikarabic.ae/20230108/مصرع-17-شخصا-وإصابة-22-آخرين-جراء-حادث-سير-جنوب-شرقي-الصين-1072033853.html
مصرع 17 شخصا وإصابة 22 آخرين جراء حادث سير جنوب شرقي الصين
مصرع 17 شخصا وإصابة 22 آخرين جراء حادث سير جنوب شرقي الصين
أفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، بمصرع 17 شخصا على الأقل، وإصابة 22 آخرين، جراء حادث سير وقع في مقاطعة جيانغشي الصينية جنوب شرقي البلاد. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T02:43+0000
2023-01-08T02:43+0000
2023-01-08T02:43+0000
الصين
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الشبكة نقلا عن السلطات المحلية: "لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم، وأٌصيب 22 آخرين جراء حادث سير في منطقة نانتشانغ بمقاطعة جيانغشي يوم الأحد".وأشارت الشبكة إلى أن السلطات تجري تحقيقا في سبب حادث السير.يُذكر أنه في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقع حادث سير ضخم في الصين تسبب في تضرر أكثر من 200 سيارة بسبب الضباب الكثيف الذي حجب الرؤية في مدينة تشنغتشو الصينية، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص واحد على الأقل.
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الصين, العالم
مصرع 17 شخصا وإصابة 22 آخرين جراء حادث سير جنوب شرقي الصين
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أفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، بمصرع 17 شخصا على الأقل، وإصابة 22 آخرين، جراء حادث سير وقع في مقاطعة جيانغشي الصينية جنوب شرقي البلاد.
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت الشبكة نقلا عن السلطات المحلية: "لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم، وأٌصيب 22 آخرين جراء حادث سير في منطقة نانتشانغ بمقاطعة جيانغشي يوم الأحد".
وأشارت الشبكة إلى أن السلطات تجري تحقيقا في سبب حادث السير.
يُذكر أنه في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقع حادث سير ضخم في الصين
تسبب في تضرر أكثر من 200 سيارة بسبب الضباب الكثيف الذي حجب الرؤية في مدينة تشنغتشو الصينية، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص واحد على الأقل.