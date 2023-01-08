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https://sputnikarabic.ae/20230108/وفد-إيراني-يزور-السعودية-لبحث-ملف-الحج-وسط-محادثات-لاستئناف-العلاقات-1072041431.html
وفد إيراني يزور السعودية لبحث ملف الحج وسط محادثات لاستئناف العلاقات
وفد إيراني يزور السعودية لبحث ملف الحج وسط محادثات لاستئناف العلاقات
ذكرت وكالة أنباء إيرانية، أن وفدا من طهران توجه إلى المملكة العربية السعودية، أمس السبت، لإجراء محادثات حول موسم الحج المقبل. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T10:19+0000
2023-01-08T10:23+0000
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وسافر الفريق الإيراني إلى السعودية، من أجل توقيع مذكرة بشأن الحج، من أجل البت في وضع الحج المستقبلي، وذلك قبل انطلاق موسم الحج بعد 6 أشهر.كما سيجري الوفد الإيراني أثناء زيارته للسعودية، مفاوضات بشأن استئناف مناسك العمرة، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.ولفتت "فارس" إلى أنه في أوائل شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرت مفاوضات مبدئية وافتراضية عبر الإنترنت، بين منظمة الحج والزيارة الإيرانية ووزارة الحج في السعودية، والتي تناولت بحث الإجراءات والترتيبات اللازمة بشأن الحجاج الإيرانيين.وتجري إيران والسعودية محادثات حول موسم الحج، منذ أن تم قطع العلاقات بينهما في عام 2015.وكان نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، محمد حسيني، قد التقى الاثنين الماضي، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش مراسم تنصيب رئيس البرازيل لولا دا سيلفا.وأكد الوزير السعودي أن نوع العلاقات بين طهران والرياض يؤثر على المنطقة بأكملها"، فيما شدد حسيني خلال اللقاء على "ضرورة استمرار المحادثات بين الرياض وطهران التي تجري بوساطة عراقية".وأشادت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، بتصريحات أصدرتها الخارجية السعودية بشأن المفاوضات بين البلدين، مؤكدة أن هذه التصريحات، دليل على استعدادها لإجراء حوار.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن لقاء جمعه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة "بغداد2" في الأردن.وقال عبد اللهيان إن "وزير الخارجية السعودي أکد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إیران"، مشيرًا إلى أنه التقى أيضا على هامش الاجتماع بوزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت.وتابع الوزير أنه على الجانب السعودي تحديد كيفية اتباع نهج "بناء" تجاه إيران، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع السعودية تسير على طريق الدبلوماسية الرسمية، وأن إيران مستعدة لعودة العلاقات إلى طبيعتها.وأجريت آخر جولة معلنة من الحوار بين البلدين في أبريل/ نيسان 2022، وتوقف الحوار دون التوصل إلى اتفاق، رغم تصريحات قادة البلدين بالرغبة في غلق هذا الملف وإقامة علاقة ثنائية قائمة على احترام الآخر.
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السعودية, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي
السعودية, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي

وفد إيراني يزور السعودية لبحث ملف الحج وسط محادثات لاستئناف العلاقات

10:19 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 10:23 GMT 08.01.2023)
© AFP 2022 / BILAL QABALANمدينة الرياض السعودية
مدينة الرياض السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
مدينة الرياض السعودية
© AFP 2022 / BILAL QABALAN
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ذكرت وكالة أنباء إيرانية، أن وفدا من طهران توجه إلى المملكة العربية السعودية، أمس السبت، لإجراء محادثات حول موسم الحج المقبل.
وسافر الفريق الإيراني إلى السعودية، من أجل توقيع مذكرة بشأن الحج، من أجل البت في وضع الحج المستقبلي، وذلك قبل انطلاق موسم الحج بعد 6 أشهر.
كما سيجري الوفد الإيراني أثناء زيارته للسعودية، مفاوضات بشأن استئناف مناسك العمرة، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.
ولفتت "فارس" إلى أنه في أوائل شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرت مفاوضات مبدئية وافتراضية عبر الإنترنت، بين منظمة الحج والزيارة الإيرانية ووزارة الحج في السعودية، والتي تناولت بحث الإجراءات والترتيبات اللازمة بشأن الحجاج الإيرانيين.
وتجري إيران والسعودية محادثات حول موسم الحج، منذ أن تم قطع العلاقات بينهما في عام 2015.
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وكان نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، محمد حسيني، قد التقى الاثنين الماضي، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش مراسم تنصيب رئيس البرازيل لولا دا سيلفا.
وأكد الوزير السعودي أن نوع العلاقات بين طهران والرياض يؤثر على المنطقة بأكملها"، فيما شدد حسيني خلال اللقاء على "ضرورة استمرار المحادثات بين الرياض وطهران التي تجري بوساطة عراقية".
وأشادت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، بتصريحات أصدرتها الخارجية السعودية بشأن المفاوضات بين البلدين، مؤكدة أن هذه التصريحات، دليل على استعدادها لإجراء حوار.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن لقاء جمعه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة "بغداد2" في الأردن.
وقال عبد اللهيان إن "وزير الخارجية السعودي أکد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إیران"، مشيرًا إلى أنه التقى أيضا على هامش الاجتماع بوزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت.
وتابع الوزير أنه على الجانب السعودي تحديد كيفية اتباع نهج "بناء" تجاه إيران، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع السعودية تسير على طريق الدبلوماسية الرسمية، وأن إيران مستعدة لعودة العلاقات إلى طبيعتها.
وأجريت آخر جولة معلنة من الحوار بين البلدين في أبريل/ نيسان 2022، وتوقف الحوار دون التوصل إلى اتفاق، رغم تصريحات قادة البلدين بالرغبة في غلق هذا الملف وإقامة علاقة ثنائية قائمة على احترام الآخر.
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