https://sputnikarabic.ae/20230109/أشتيه-إجراءات-إسرائيل-الأخيرة-تستهدف-دفع-السلطة-الفلسطينية-إلى-حافة-الهاوية-ماليا-ومؤسساتيا-1072098259.html
أشتيه: إجراءات إسرائيل الأخيرة تستهدف دفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الهاوية "ماليا ومؤسساتيا"
أشتيه: إجراءات إسرائيل الأخيرة تستهدف دفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الهاوية "ماليا ومؤسساتيا"
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه، ان قرار إسرائيل الأخير بتحويل ملايين الدولارات من أموال السلطة الفلسطينيّة إلى عائلات إسرائيلية، يستهدف دفع السلطة إلى... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T21:39+0000
2023-01-09T21:39+0000
2023-01-09T21:39+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/01/1050597949_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cd4bbfb4064d9e35e8b1b1f616f7d968.jpg
ووفق تصريحات له، قال أشتيه: "الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة حرب جديدة هدفها تقويض السلطة ودفعها نحو حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا".تأكيدات أشتيه، جاءت خلال جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، حيث اعتبر أن تلك الإجراءات ما هي إلا "حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله وحرب على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها".وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد أعلنت منذ أيام "تحويل ملايين الدولارات من أموال السلطة الفلسطينيّة، إلى "عائلات الضحايا الذين قتلوا في الهجمات الإرهابية الفلسطينية"، حسب قرار الحكومة الإسرائيلية.وعن قانونية القرار الإسرائيلي، أوضح أشتيه أن الاقتطاعات "غير شرعية وغير قانونية وهي إجراء أحادي الجانب"، مؤكدا: "لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال والامتيازات".يشار إلى أن قمية ما اقتطعته إسرائيل من أموال السلطة الفلسطينية مؤخرا بلغ قرابة 40 مليون دولار أمريكي، بينما وصلت قيمة ما تم اقتطاعه منذ العام 2019 وحتى نهاية العام 2022، حوالى 2 مليار شيكل ( نحو 600 مليون دولار).طالع أيضا: خصم رواتب الأسرى من أموال المقاصة... كيف سترد فلسطين وما تأثيره على العلاقات مع إسرائيل؟
https://sputnikarabic.ae/20200101/إسرائيل-تقتطع-أموال-السلطة-الفلسطينية-ما-السيناريوهات-المتاحة-أمام-فلسطين-للرد؟-1043937430.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/01/1050597949_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f65fe0272f41503a7e8dd685e883a4b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أشتيه: إجراءات إسرائيل الأخيرة تستهدف دفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الهاوية "ماليا ومؤسساتيا"
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه، ان قرار إسرائيل الأخير بتحويل ملايين الدولارات من أموال السلطة الفلسطينيّة إلى عائلات إسرائيلية، يستهدف دفع السلطة إلى حافة الهاوية ماليا ومؤسساتيا.
ووفق تصريحات
له، قال أشتيه: "الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة حرب جديدة هدفها تقويض السلطة ودفعها نحو حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا".
تأكيدات أشتيه، جاءت خلال جلسة الحكومة الفلسطينية
، اليوم الإثنين، حيث اعتبر أن تلك الإجراءات ما هي إلا "حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله وحرب على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها".
وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد أعلنت منذ أيام "تحويل ملايين الدولارات من أموال السلطة الفلسطينيّة، إلى "عائلات الضحايا الذين قتلوا في الهجمات الإرهابية الفلسطينية"، حسب قرار الحكومة الإسرائيلية.
واعتبر متابعون أن هذا القرار جاء ردا على تحرك فلسطيني، أممي، تبنت بمقتضاه الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة قرارًا يطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة.
وعن قانونية القرار الإسرائيلي، أوضح أشتيه أن الاقتطاعات "غير شرعية وغير قانونية وهي إجراء أحادي الجانب"، مؤكدا: "لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال والامتيازات".
يشار إلى أن قمية ما اقتطعته إسرائيل
من أموال السلطة الفلسطينية مؤخرا بلغ قرابة 40 مليون دولار أمريكي، بينما وصلت قيمة ما تم اقتطاعه منذ العام 2019 وحتى نهاية العام 2022، حوالى 2 مليار شيكل ( نحو 600 مليون دولار).