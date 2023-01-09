https://sputnikarabic.ae/20230109/أمريكا-تزود-أوكرانيا-بمدرعات-مشاة-مجهزة-بميكروويف-1072061653.html

أمريكا تزود أوكرانيا بمدرعات مشاة مجهزة بميكروويف

أمريكا تزود أوكرانيا بمدرعات مشاة مجهزة بميكروويف

قال المتحدث باسم البنتاغون، بيت رايدر، إن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا مدرعات "إم2 برادلي" من نسخة "إم2أ2 أودي إس". 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T07:39+0000

2023-01-09T07:39+0000

2023-01-09T07:39+0000

رصد عسكري

أخبار أوكرانيا

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إم2أ2 أو دي إس- نسخة "برادلي" تم تعديلها في التسعينيات بناء على تجربة عملية عاصفة الصحراء. أثرت التغييرات على الأنظمة الإلكترونية للآلة. وكان الابتكار الرئيسي فيها هو تركيب نظام المعلومات والتحكم القتالي إف بي سي بي2. يسمح النظام بتلقي معلومات استخباراتية من الأقمار الصناعية وتبادل البيانات مع الوحدات القتالية الأخرى المدرجة في الشبكة. بناءً على المعلومات الواردة، يعرض النظام الوضع التشغيلي مع تحديد موقع القوات الصديقة والعدو والتضاريس.كما تم تركيب نظام الملاحة التكتيكية TACNAV (بالقصور الذاتي + GPS)، وجهاز تحديد المدى بالليزر الآمن للعين، وتصوير حراري للسائق، ونظام حماية من الصواريخ المضادة للدبابات من الجيل الأول وميكروويف. تم تغيير تصميم حجرة القوات: تم تثبيت مقعدين بدلاً من مقعد فردي لكل جندي مشاة - يسمح هذا الترتيب بمغادرة السيارة بشكل أسرع.يثير استعداد الجيش الأمريكي لإرسال نظام التحكم التكتيكي FBCB2 إلى أوكرانيا الشكوك. جزء من الآلات سيصبح حتما غنيمة للجيش الروسي وسيتم دراسته بعناية. على الأرجح، فإنها ستكرر الموقف مع مدافع الهاوتزر إم777، التي تم تفكيك وحدات التوجيه الرقمية منها.ومع ذلك، يعتقد الجيش الأمريكي نفسه أنه لا يمكن نقل "برادلي" إلى كييف حتى في "نسخة مبتورة"، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.ونقل موقع درايف عن ضابط في الجيش الأمريكي، مختص في تشغيل المركبة: "يجب ألا ننقل مركبات مهمة مثل سترايكر أو برادلي للأجانب. إنها تحتاج إلى سنوات طويلة من التدريب والخبرة لأجل تجهيز الطاقم لها، كما أن صيانة إم2 ليست مهمة سهلة، حتى للميكانيكيين المهرة. سوف تتحول برادلي بسرعة كبيرة إلى خردة معدنية باهظة الثمن مع أطقم مدربة على عجل.في وقت سابق أعلنت واشنطن أنها ستسلم كييف 50 عربة قتال مشاة أمريكية.

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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا