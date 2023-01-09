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إعلام: انفجار داخل معسكر إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية
إعلام: انفجار داخل معسكر إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية
قالت تقارير إعلامية إن انفجارا وقع داخل معسكر للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T20:30+0000
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ووفقا لوسائل إعلامية، فإن الانفجار الذي وقع مساء اليوم الاثنين داخل معسكر للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية، لم تعرف أسبابه بعد.ونشرت وكالة "شهاب" الفلسطينية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "الانفجار وقع داخل قاعدة للجيش في شمال الضفة الغربية وأدى إلى انهيار جدران غرف القادة".ولفتت الوكالة الفلسطينية إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت فتح تحقيق في الحادثة.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

إعلام: انفجار داخل معسكر إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية

20:30 GMT 09.01.2023
© AFP 2022الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022
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قالت تقارير إعلامية إن انفجارا وقع داخل معسكر للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية.
ووفقا لوسائل إعلامية، فإن الانفجار الذي وقع مساء اليوم الاثنين داخل معسكر للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية، لم تعرف أسبابه بعد.
ونشرت وكالة "شهاب" الفلسطينية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "الانفجار وقع داخل قاعدة للجيش في شمال الضفة الغربية وأدى إلى انهيار جدران غرف القادة".
ولفتت الوكالة الفلسطينية إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت فتح تحقيق في الحادثة.
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