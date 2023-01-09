https://sputnikarabic.ae/20230109/إعلام-انفجار-داخل-معسكر-إسرائيلي-في-جنين-بالضفة-الغربية-1072097336.html
إعلام: انفجار داخل معسكر إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية
إعلام: انفجار داخل معسكر إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية
قالت تقارير إعلامية إن انفجارا وقع داخل معسكر للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T20:30+0000
2023-01-09T20:30+0000
2023-01-09T20:30+0000
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ووفقا لوسائل إعلامية، فإن الانفجار الذي وقع مساء اليوم الاثنين داخل معسكر للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية، لم تعرف أسبابه بعد.ونشرت وكالة "شهاب" الفلسطينية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "الانفجار وقع داخل قاعدة للجيش في شمال الضفة الغربية وأدى إلى انهيار جدران غرف القادة".ولفتت الوكالة الفلسطينية إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت فتح تحقيق في الحادثة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
إعلام: انفجار داخل معسكر إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية
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قالت تقارير إعلامية إن انفجارا وقع داخل معسكر للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية.
ووفقا لوسائل إعلامية، فإن الانفجار الذي وقع مساء اليوم الاثنين داخل معسكر للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية، لم تعرف أسبابه بعد.
ونشرت وكالة "شهاب" الفلسطينية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "الانفجار وقع داخل قاعدة للجيش في شمال الضفة الغربية وأدى إلى انهيار جدران غرف القادة".
ولفتت الوكالة الفلسطينية إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت فتح تحقيق في الحادثة.