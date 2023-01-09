https://sputnikarabic.ae/20230109/اكتشاف-قطعة-بلورية-مخالفة-للقواعد-الفيزيائية-1072085658.html

اكتشاف قطعة بلورية "مخالفة للقواعد" الفيزيائية

اكتشاف قطعة بلورية "مخالفة للقواعد" الفيزيائية

أظهر أنبوب يتكون مما سماه العلماء "بالبرق المتحجر" من تلال ساندهيل في نبراسكا الأمريكية نوعًا نادرًا من أشباه البلورات التي لم يتم العثور عليها سابقًا إلا في... 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T13:59+0000

2023-01-09T13:59+0000

2023-01-09T13:59+0000

مجتمع

علوم

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وتعتبر أشباه البلورات موادا تخالف القواعد التقليدية لعلم البلورات، فقبل اكتشافها لأول مرة في عام 1984، اعتقد العلماء أن المواد يمكن أن تكون إما بلورية (ذات أنماط متماثلة ومتكررة) أو غير متبلورة، مما يعني أنها مرتبة بشكل عشوائي وغير منظمة، حسبما ذكره موقع "لايف ساينس" اليوم الاثنين.وتكسر البلورات شبه البلورية تلك القواعد، حيث يتم تجميعها معًا في نمط مرتب، لكن هذا النمط يتكرر، ولديهم أيضًا تناظرات دورانية لا يمكن لأي بلورة عادية تحقيقها.تم اكتشاف المواد شبه البلورية لأول مرة في المختبر. في عام 2012، أعلن بول شتاينهارت، عالم الفيزياء النظرية بجامعة برينستون، ولوكا بيندي، عالم الجيولوجيا في جامعة فلورنسا بإيطاليا، عن اكتشاف لشبه بلورة طبيعية في نيزك سقط على شبه جزيرة كامتشاتكا في شمال شرق روسيا.ثم ابتكر الباحثون المزيد من أشباه البلورات في المختبر عن طريق محاكاة درجات الحرارة المرتفعة والضغوط العالية التي يمكن العثور عليها عند اصطدام الأجسام الصخرية.قال بيندي لموقع "لايف ساينس": "لهذا السبب، بدأت أفكر في مواد أخرى تشكلت في ظروف مماثلة، وفكرت في الفولغوريت، وهي مواد تشكلت عن طريق الصواعق".تفريغ دراماتيكيويتشكل الفولغوريت (البرق المتحجر) عندما يضرب البرق الرمل، حيث تندمج الحبيبات معًا في أنبوب زجاجي مفرع، وجمع بيندي العديد من عينات الفولغوريت في بحثه عن أشباه البلورات.وتم العثور على الفولغوريت بالقرب من خط كهرباء سقط في عاصفة عام 2008، ولم يشاهد أحد الحدث، لذا فإن الباحثين ليسوا متأكدين مما إذا كان البرق قد ضرب خط الطاقة وخلق الفولغوريت، أو ما إذا كان الخط قد سقط في مهب الريح وخلق الفولغوريت مع تفريغه شحنته الكهربائية.ولخلط هذه المواد، يجب أن تكون درجة حرارة الرمال قد وصلت لفترة وجيزة إلى ما لا يقل عن 1،710 درجة مئوية.وكتب العلماء في ورقتهم البحثية أن أشباه البلورات ذات هذا النوع من التناظر هي أكثر ندرة من البلورات بشكل عام.وقال بيندي إن الاكتشاف يشير إلى أماكن جديدة للبحث عن أشباه البلورات الطبيعية.

https://sputnikarabic.ae/20221229/اكتشاف-كائن-على-قيد-الحياة-رصد-فقط-في-السجلات-الأحفورية-فيديو--1071739714.html

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