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الجزائر... نحو تطوير صناعة "السماد الأغنى" محليا
الجزائر... نحو تطوير صناعة "السماد الأغنى" محليا
تسعى الجزائر إلى تطوير إنتاج سماد "اليوريا 46 بالمئة" محليا، الذي تشهد أسعاره ارتفاعا في السوق الدولية. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T08:20+0000
2023-01-09T08:20+0000
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الجزائر
سماد
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وتمّ خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الذي انعقد أمس الأحد، تقديم عرض وزاري مشترك حول آلية تموين السوق الوطنية بسماد "اليوريا 46 بالمئة".يذكر أن "اليوريا 46 بالمئة" هي أسمدة بلورية بيضاء، يشكّل عنصر النيتروجين ما نسبته 46 بالمئة منها. وهي أكثر الأسمدة ثراء بهذه المادة الضرورية لنموّ المحاصيل الخضراء.ويتراوح سعر "اليوريا 46 بالمئة" في الأسواق الدولية، ما بين 500 و700 دولار للطن الواحد، وهو ما يفوق 9.6 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية.وتنتج الدول الآسيوية على غرار الصين والهند، الحصة الأكبر من هذا السماد على مستوى العالم.
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العالم العربي, الجزائر, سماد, الأسواق العالمية
العالم العربي, الجزائر, سماد, الأسواق العالمية

الجزائر... نحو تطوير صناعة "السماد الأغنى" محليا

08:20 GMT 09.01.2023
© AP Photo / Lee Reichسماد عضوي
سماد عضوي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Lee Reich
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تسعى الجزائر إلى تطوير إنتاج سماد "اليوريا 46 بالمئة" محليا، الذي تشهد أسعاره ارتفاعا في السوق الدولية.
وتمّ خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الذي انعقد أمس الأحد، تقديم عرض وزاري مشترك حول آلية تموين السوق الوطنية بسماد "اليوريا 46 بالمئة".
و أكد الرئيبس الجزائري عبد المجيد تبون بعد الاستماع لهذا العرض، "أهمية تطوير إنتاج هذه المادة محليا. لِمَا لها من أثر إيجابي في تحسين مردودية الإنتاج الفلاحي".
يذكر أن "اليوريا 46 بالمئة" هي أسمدة بلورية بيضاء، يشكّل عنصر النيتروجين ما نسبته 46 بالمئة منها. وهي أكثر الأسمدة ثراء بهذه المادة الضرورية لنموّ المحاصيل الخضراء.
ويتراوح سعر "اليوريا 46 بالمئة" في الأسواق الدولية، ما بين 500 و700 دولار للطن الواحد، وهو ما يفوق 9.6 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية.
وتنتج الدول الآسيوية على غرار الصين والهند، الحصة الأكبر من هذا السماد على مستوى العالم.
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