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https://sputnikarabic.ae/20230109/الخارجية-الإيرانية-أبلغنا-بغداد-رفض-تسمية-خليجي-25-ببطولة-الخليج-العربي-بدلا-من-الفارسي-1072061951.html
الخارجية الإيرانية: أبلغنا بغداد رفض تسمية "خليجي 25" ببطولة الخليج العربي بدلا من الفارسي
الخارجية الإيرانية: أبلغنا بغداد رفض تسمية "خليجي 25" ببطولة الخليج العربي بدلا من الفارسي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن طهران أبلغت الحكومة العراقية رفضها تسمية "خليجي 25" ببطولة الخليج العربي لكرة القدم... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T07:47+0000
2023-01-09T07:48+0000
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إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "الجهاز الدبلوماسي الإيراني كان له رد فعل حول نشر العراق اسم الخليج العربي بدلاً من الخليج الفارسي الذي لا يمكن تغييره بأي واقع سواء كان رياضيا أو بأي مكان آخر".وتابع متحدث الخارجية الإيرانية: "أبلغنا رأينا للحكومة العراقية والموضوع جاء في إطار مسألة رياضية ورأينا ردود فعل وزارة الرياضة في إيران تجاه هذا الموضوع".
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العالم, إيران
العالم, إيران

الخارجية الإيرانية: أبلغنا بغداد رفض تسمية "خليجي 25" ببطولة الخليج العربي بدلا من الفارسي

07:47 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 07:48 GMT 09.01.2023)
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEHتميمة شعار بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقامة في مدينة البصرة العراقية
تميمة شعار بطولة كأس الخليج خليجي 25 المقامة في مدينة البصرة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEH
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن طهران أبلغت الحكومة العراقية رفضها تسمية "خليجي 25" ببطولة الخليج العربي لكرة القدم بدلاً من الخليج الفارسي.
طهران - سبوتنيك. وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "الجهاز الدبلوماسي الإيراني كان له رد فعل حول نشر العراق اسم الخليج العربي بدلاً من الخليج الفارسي الذي لا يمكن تغييره بأي واقع سواء كان رياضيا أو بأي مكان آخر".

وتابع متحدث الخارجية الإيرانية: "أبلغنا رأينا للحكومة العراقية والموضوع جاء في إطار مسألة رياضية ورأينا ردود فعل وزارة الرياضة في إيران تجاه هذا الموضوع".
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