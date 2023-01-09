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https://sputnikarabic.ae/20230109/الفريق-أسامة-ربيع-يؤكد-انتظام-الملاحة-في-قناة-السويس-والتعامل-مع-عطل-السفينة-غلوري-1072068823.html
الفريق أسامة ربيع يؤكد انتظام الملاحة في قناة السويس والتعامل مع عطل السفينة غلوري
الفريق أسامة ربيع يؤكد انتظام الملاحة في قناة السويس والتعامل مع عطل السفينة غلوري
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، انتظام حركة الملاحة في القناة. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T08:31+0000
2023-01-09T08:31+0000
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وقال ربيع في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن فريق الإنقاذ البحري تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب غلوري، في رحلتها ضمن قافلة الشمال قادمة من تركيا ومتوجهة إلى الصين. وأشار ربيع إلى أن العطل جاء عند الكيلومتر 38، ويجري العمل حاليا على قطرها إلى الكيلومتر 51 بترقيم القناة. ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى انتظام حركة المرور في القناة ودخول 26 سفينة من قافلة الجنوب فيما سيجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف عبور السفينة غلوري القناة بمساعدة قاطرات الهيئة. وأضاف ربيع: "تم الدفع بعدد 4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن، للتعامل السريع مع الموقف و قطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل".
https://sputnikarabic.ae/20230109/مصادر-بقناة-السويس-لـسبوتنيك-حركة-الملاحة-في-القناة-تسير-بانتظام-دون-أي-أعطال-1072061318.html
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العالم العربي, مصر
العالم العربي, مصر

الفريق أسامة ربيع يؤكد انتظام الملاحة في قناة السويس والتعامل مع عطل السفينة غلوري

08:31 GMT 09.01.2023
© AFP 2022 / MAHMOUD KHALEDرئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع
رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / MAHMOUD KHALED
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أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، انتظام حركة الملاحة في القناة.
وقال ربيع في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن فريق الإنقاذ البحري تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب غلوري، في رحلتها ضمن قافلة الشمال قادمة من تركيا ومتوجهة إلى الصين.
وأشار ربيع إلى أن العطل جاء عند الكيلومتر 38، ويجري العمل حاليا على قطرها إلى الكيلومتر 51 بترقيم القناة.
صورة أرشيفية.. زورق قطر يسحب سفينة لتخزين بطول قناة السويس المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
مصادر في قناة السويس لـ"سبوتنيك": حركة الملاحة بالقناة تسير بانتظام دون أي أعطال
07:20 GMT
ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى انتظام حركة المرور في القناة ودخول 26 سفينة من قافلة الجنوب فيما سيجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف عبور السفينة غلوري القناة بمساعدة قاطرات الهيئة.
وأضاف ربيع: "تم الدفع بعدد 4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن، للتعامل السريع مع الموقف و قطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل".
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