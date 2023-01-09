https://sputnikarabic.ae/20230109/الفريق-أسامة-ربيع-يؤكد-انتظام-الملاحة-في-قناة-السويس-والتعامل-مع-عطل-السفينة-غلوري-1072068823.html
الفريق أسامة ربيع يؤكد انتظام الملاحة في قناة السويس والتعامل مع عطل السفينة غلوري
الفريق أسامة ربيع يؤكد انتظام الملاحة في قناة السويس والتعامل مع عطل السفينة غلوري
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، انتظام حركة الملاحة في القناة. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T08:31+0000
2023-01-09T08:31+0000
2023-01-09T08:31+0000
العالم العربي
مصر
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وقال ربيع في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن فريق الإنقاذ البحري تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب غلوري، في رحلتها ضمن قافلة الشمال قادمة من تركيا ومتوجهة إلى الصين. وأشار ربيع إلى أن العطل جاء عند الكيلومتر 38، ويجري العمل حاليا على قطرها إلى الكيلومتر 51 بترقيم القناة. ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى انتظام حركة المرور في القناة ودخول 26 سفينة من قافلة الجنوب فيما سيجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف عبور السفينة غلوري القناة بمساعدة قاطرات الهيئة. وأضاف ربيع: "تم الدفع بعدد 4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن، للتعامل السريع مع الموقف و قطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل".
https://sputnikarabic.ae/20230109/مصادر-بقناة-السويس-لـسبوتنيك-حركة-الملاحة-في-القناة-تسير-بانتظام-دون-أي-أعطال-1072061318.html
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العالم العربي, مصر
الفريق أسامة ربيع يؤكد انتظام الملاحة في قناة السويس والتعامل مع عطل السفينة غلوري
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أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، انتظام حركة الملاحة في القناة.
وقال ربيع في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن فريق الإنقاذ البحري تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب غلوري، في رحلتها ضمن قافلة الشمال قادمة من تركيا ومتوجهة إلى الصين.
وأشار ربيع إلى أن العطل جاء عند الكيلومتر 38، ويجري العمل حاليا على قطرها إلى الكيلومتر 51 بترقيم القناة.
ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى انتظام حركة المرور في القناة ودخول 26 سفينة من قافلة الجنوب فيما سيجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف عبور السفينة غلوري القناة بمساعدة قاطرات الهيئة.
وأضاف ربيع: "تم الدفع بعدد 4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن، للتعامل السريع مع الموقف و قطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل".