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https://sputnikarabic.ae/20230109/مصادر-بقناة-السويس-لـسبوتنيك-حركة-الملاحة-في-القناة-تسير-بانتظام-دون-أي-أعطال-1072061318.html
مصادر في قناة السويس لـ"سبوتنيك": حركة الملاحة بالقناة تسير بانتظام دون أي أعطال
مصادر في قناة السويس لـ"سبوتنيك": حركة الملاحة بالقناة تسير بانتظام دون أي أعطال
قالت مصادر مسؤولة لـ"سبوتنيك" من قناة السويس إن حركة الملاحة في قناة السويس تسير بانتظام دون أي أعطال. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T07:20+0000
2023-01-09T07:20+0000
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وأكدت المصادر عدم جنوح أي سفن في المجرى الملاحي لقناة السويس صباح اليوم.وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن شركة طليث اجينسيس" أن السفينة غلوري جنحت في قناة السويس وتحاول قاطرات الهيئة إعادة تعويمها.
https://sputnikarabic.ae/20230102/قناة-السويس-تعلن-تحقيق-عائد-قياسي-في-نهاية-2022-1071856642.html
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العالم العربي, مصر
العالم العربي, مصر

مصادر في قناة السويس لـ"سبوتنيك": حركة الملاحة بالقناة تسير بانتظام دون أي أعطال

07:20 GMT 09.01.2023
© AFP 2022 / -صورة أرشيفية.. زورق قطر يسحب سفينة لتخزين بطول قناة السويس المصرية
صورة أرشيفية.. زورق قطر يسحب سفينة لتخزين بطول قناة السويس المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / -
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قالت مصادر مسؤولة لـ"سبوتنيك" من قناة السويس إن حركة الملاحة في قناة السويس تسير بانتظام دون أي أعطال.
وأكدت المصادر عدم جنوح أي سفن في المجرى الملاحي لقناة السويس صباح اليوم.
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
قناة السويس تعلن تحقيق "عائد قياسي" في نهاية 2022
2 يناير, 15:00 GMT
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن شركة طليث اجينسيس" أن السفينة غلوري جنحت في قناة السويس وتحاول قاطرات الهيئة إعادة تعويمها.
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