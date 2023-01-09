https://sputnikarabic.ae/20230109/اليابان-تذبح-930-ألف-دجاجة-اليوم-بسبب-إنفلونزا-الطيور-1072077089.html
اليابان تذبح 930 ألف دجاجة اليوم بسبب إنفلونزا الطيور
اليابان تذبح 930 ألف دجاجة اليوم بسبب إنفلونزا الطيور
أعلنت وزارة الزراعة والغابات والمصايد اليابانية أن نحو 930 ألف دجاجة ستذبح في محافظة إيباراكي اليابانية اليوم الاثنين بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T09:32+0000
2023-01-09T09:32+0000
2023-01-09T09:32+0000
مجتمع
أخبار اليابان
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وفقًا لصحيفة "يوميوري"، التي نقلت عن وزارة الزراعة، فقد تم تحطيم الرقم القياسي لعام 2020 عندما تم قتل 9.87 مليون طائر في البلاد بسبب إنفلونزا الطيور خلال الموسم. حتى الآن تم ذبح ما يقرب من 10 ملايين دجاجة - 9.98 مليون في الموسم الحالي، الذي لم ينته بعد.وقال وزير الزراعة والغابات والمحافظات: "وفقًا للخبراء، فإن تركيز الفيروس في البيئة مرتفع للغاية. من الضروري أن يدرك الجميع خطورة الموقف وأن يتصرفوا بشكل متماسك على مستوى الولاية والمحافظات".في اليوم السابق، تم اكتشاف عدد كبير من الطيور النافقة، وأكد التحليل الجيني اللاحق وجود سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور. هذه هي الحالة رقم 56 في البلاد منذ بداية فصل الخريف والشتاء.تم إنشاء مقر للطوارئ في وزارة الزراعة فيما يتعلق بالوضع الحرج، اليوم الاثنين.بالإضافة إلى ذلك، تقرر، إذا لزم الأمر، تقديم المساعدة للمزارع لمكافحة دخول الحيوانات البرية إلى مزارع الدواجن - ناقلات العدوى، وكذلك لتطهير المزارع.في موسم 2020 الذي حطم الأرقام القياسية، تم اكتشاف 52 حالة إصابة بأنفلونزا الطيور في 18 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان. هذا الموسم - 56 حالة في 23 محافظة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليابان
اليابان تذبح 930 ألف دجاجة اليوم بسبب إنفلونزا الطيور
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أعلنت وزارة الزراعة والغابات والمصايد اليابانية أن نحو 930 ألف دجاجة ستذبح في محافظة إيباراكي اليابانية اليوم الاثنين بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور.
وفقًا لصحيفة "يوميوري"، التي نقلت عن وزارة الزراعة، فقد تم تحطيم الرقم القياسي لعام 2020 عندما تم قتل 9.87 مليون طائر في البلاد بسبب إنفلونزا الطيور خلال الموسم. حتى الآن تم ذبح ما يقرب من 10 ملايين دجاجة - 9.98 مليون في الموسم الحالي، الذي لم ينته بعد.
وقال وزير الزراعة والغابات والمحافظات: "وفقًا للخبراء، فإن تركيز الفيروس في البيئة مرتفع للغاية. من الضروري أن يدرك الجميع خطورة الموقف وأن يتصرفوا بشكل متماسك على مستوى الولاية والمحافظات".
في اليوم السابق، تم اكتشاف عدد كبير من الطيور النافقة
، وأكد التحليل الجيني اللاحق وجود سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور. هذه هي الحالة رقم 56 في البلاد منذ بداية فصل الخريف والشتاء.
تم إنشاء مقر للطوارئ في وزارة الزراعة فيما يتعلق بالوضع الحرج، اليوم الاثنين.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر، إذا لزم الأمر، تقديم المساعدة للمزارع لمكافحة دخول الحيوانات البرية إلى مزارع الدواجن - ناقلات العدوى، وكذلك لتطهير المزارع.
في موسم 2020 الذي حطم الأرقام القياسية، تم اكتشاف 52 حالة إصابة بأنفلونزا الطيور في 18 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان. هذا الموسم - 56 حالة في 23 محافظة.