https://sputnikarabic.ae/20230109/بعدما-صنف-أفضل-مطعم-في-العالم-لعدة-مرات-نوما-يغلق-أبوابه-نهاية-2024-1072092273.html
بعدما صنف أفضل مطعم في العالم لعدة مرات... "نوما" يغلق أبوابه نهاية 2024
بعدما صنف أفضل مطعم في العالم لعدة مرات... "نوما" يغلق أبوابه نهاية 2024
أعلن مطعم دنماركي مصنف الأفضل في العالم، أنّه سيغلق أبوابه في نهاية عام 2024 لإعادة تقديم نفسه كمختبر للطهي. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T16:43+0000
2023-01-09T16:43+0000
2023-01-09T16:43+0000
منوعات
مطعم
غلق
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وقال المطعم "نوما" الواقع في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن والحائز لقب أفضل مطعم في العالم عدّة مرات في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين: "لكي نستمر في أن نكون "نوما"، يجب أن نتغير. سيكون شتاء 2024 آخر مواسم "نوما" كما نعرفه".وفيما سينصبّ التركيز على الإبداع، سيظل من الممكن، من وقت لآخر، تناول الطعام في مطعم "نوما" في كوبنهاغن أو في مطاعم مقامة موقتاً في أماكن أخرى من العالم.وكتب المطعم في وصفه لمشروعه: "نوما 3.0": "ستكون خدمة الزبائن دائماً جزءاً من هويتنا، لكن لن يكون ممكناً بعد الآن تحديدنا كمطعم فقط".وأضاف: "سنمضي الكثير من وقتنا في استكشاف مشاريع جديدة وتطوير العديد من الأفكار والمنتجات الأخرى"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.وفي الربيع، سيفتح "نوما" مؤقتاً في مدينة كيوتو اليابانية لمدة شهرين، بين 15 مارس/ آذار و20 مايو/ أيار المقبلين.
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منوعات, مطعم, غلق
بعدما صنف أفضل مطعم في العالم لعدة مرات... "نوما" يغلق أبوابه نهاية 2024
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أعلن مطعم دنماركي مصنف الأفضل في العالم، أنّه سيغلق أبوابه في نهاية عام 2024 لإعادة تقديم نفسه كمختبر للطهي.
وقال المطعم "نوما" الواقع في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن والحائز لقب أفضل مطعم في العالم عدّة مرات في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين: "لكي نستمر في أن نكون "نوما"، يجب أن نتغير. سيكون شتاء 2024 آخر مواسم "نوما" كما نعرفه".
وأضاف: "في عام 2025، سيُحوّل مطعمنا إلى مختبر عملاق، إلى مطبخ اختباري رائد مخصص للابتكار الغذائي وتطوير نكهات جديدة".
وفيما سينصبّ التركيز على الإبداع، سيظل من الممكن، من وقت لآخر، تناول الطعام في مطعم "نوما" في كوبنهاغن أو في مطاعم مقامة موقتاً في أماكن أخرى من العالم.
وكتب المطعم في وصفه لمشروعه: "نوما 3.0": "ستكون خدمة الزبائن دائماً جزءاً من هويتنا، لكن لن يكون ممكناً بعد الآن تحديدنا كمطعم فقط".
وأضاف: "سنمضي الكثير من وقتنا في استكشاف مشاريع جديدة وتطوير العديد من الأفكار والمنتجات الأخرى"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وفي الربيع، سيفتح "نوما" مؤقتاً في مدينة كيوتو اليابانية لمدة شهرين، بين 15 مارس/ آذار و20 مايو/ أيار المقبلين.