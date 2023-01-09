https://sputnikarabic.ae/20230109/سعودية-تشعل-مواقع-التواصل-الاجتماعي-بشبهها-الكبير-لجورجينا-رودريغز-فيديو-1072086136.html
سعودية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بشبهها الكبير لجورجينا رودريغز... فيديو
سعودية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بشبهها الكبير لجورجينا رودريغز... فيديو
أثارت منشورات لشابة سعودية شيبهة لجورجينا، صديقة النجم الأرجنتيني كريستيانو رونالدو، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T14:02+0000
2023-01-09T14:02+0000
2023-01-09T14:02+0000
منوعات
شبيهة
جورجينا رودريجيز
السعودية
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وأطلق على التيك توكر ريما العنزي، التي صنعت الحدث بعد ظهورها في عدد من الفيديوهات المتداولة عبر صفحات الفن والمشاهير، لقب شبيهة جورجينا، لتشابه ملامحها مع صديقة رونالدو، ما أثار إعجابها كثيرا وفتح باب الانتقاد على مصراعيه.وقال نشطاء إن العنزي أجمل من رودريغز، فيما هاجمها البعض بالقول إنها سعيدة لشهرتها على حساب شخص آخر.وشاركت عبر حسابها على "تيك توك"، مقطع فيديو وهي تقلد جورجينا أثناء حديثها بالعربية في احتفالية نادي النصر ترحيبا برونالدو.وتلقت الكثير من التعليقات التي أشادت بقدرتها على تقمص شخصية رودريغز.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, شبيهة, جورجينا رودريجيز, السعودية
منوعات, شبيهة, جورجينا رودريجيز, السعودية
سعودية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بشبهها الكبير لجورجينا رودريغز... فيديو
تابعنا عبر
أثارت منشورات لشابة سعودية شيبهة لجورجينا، صديقة النجم الأرجنتيني كريستيانو رونالدو، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأطلق على التيك توكر ريما العنزي، التي صنعت الحدث بعد ظهورها في عدد من الفيديوهات المتداولة عبر صفحات الفن والمشاهير، لقب شبيهة جورجينا، لتشابه ملامحها مع صديقة رونالدو، ما أثار إعجابها كثيرا وفتح باب الانتقاد على مصراعيه.
وقال نشطاء إن العنزي أجمل من رودريغز، فيما هاجمها البعض بالقول إنها سعيدة لشهرتها على حساب شخص آخر.
وشاركت عبر حسابها على "تيك توك"، مقطع فيديو وهي تقلد جورجينا أثناء حديثها بالعربية في احتفالية نادي النصر ترحيبا برونالدو.
وتلقت الكثير من التعليقات التي أشادت بقدرتها على تقمص شخصية رودريغز.