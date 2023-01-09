https://sputnikarabic.ae/20230109/سفير-أوكرانيا-في-لندن-جزء-من-الأسلحة-المقدمة-من-الغرب-منتهي-الصلاحية--1072090535.html
سفير أوكرانيا في لندن: جزء من الأسلحة المقدمة من الغرب منتهي الصلاحية
سفير أوكرانيا في لندن: جزء من الأسلحة المقدمة من الغرب منتهي الصلاحية
صرح السفير الأوكراني في المملكة المتحدة، فاديم بريستايكو، أن معظم الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا من الغرب قديمة نسبيا وبعضها منتهي الصلاحية. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T15:46+0000
2023-01-09T15:46+0000
2023-01-09T15:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
مساعدات عسكرية
قديم
أخبار أوكرانيا
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وقال بريستايكو في تصريحات لمجلة "نيوزويك"، اليوم الاثنين: "جزء من المعدات منتهي الصلاحية. إذا كنتم تريدون التخلص منها، فامنحوها لنا... في الوقت العادي وووقت السلم، لم يرغب أحد في التحدث عنها بمثل هذه الشروط. ولكن الآن، لماذا لا؟"، مضيفًا أن معظم ما يتم توريده إلى أوكرانيا قديم نسبيا.وذكر أيضًا أن عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين يتم تدريبهم في أوروبا والولايات المتحدة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مساعدات عسكرية, قديم, أخبار أوكرانيا
العالم, مساعدات عسكرية, قديم, أخبار أوكرانيا
سفير أوكرانيا في لندن: جزء من الأسلحة المقدمة من الغرب منتهي الصلاحية
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صرح السفير الأوكراني في المملكة المتحدة، فاديم بريستايكو، أن معظم الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا من الغرب قديمة نسبيا وبعضها منتهي الصلاحية.
وقال بريستايكو في تصريحات لمجلة "نيوزويك"، اليوم الاثنين: "جزء من المعدات منتهي الصلاحية. إذا كنتم تريدون التخلص منها، فامنحوها لنا... في الوقت العادي وووقت السلم، لم يرغب أحد في التحدث عنها بمثل هذه الشروط. ولكن الآن، لماذا لا؟"، مضيفًا أن معظم ما يتم توريده إلى أوكرانيا قديم نسبيا.
في الوقت نفسه، أعرب بريستايكو عن سعادته بخطط تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، وقال: "لم نتوقع صواريخ باتريوت... في الواقع، إنه نظام مضاد للصواريخ من الدرجة الأولى لم تتم مناقشته حتى. أعتقد أنه من الأسهل بكثير الحصول على الدبابات والمروحيات وحتى الطائرات الآن".
وذكر أيضًا أن عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين يتم تدريبهم في أوروبا والولايات المتحدة.