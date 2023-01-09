https://sputnikarabic.ae/20230109/صحيفة-لندن-سئمت-من-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1072061057.html
صحيفة: لندن سئمت من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
صحيفة: لندن سئمت من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
قال ريتشارد دانات، رئيس الأركان العامة للقوات البرية البريطانية السابق، لصحيفة "ديلي تلغراف" إن لندن فقدت الاهتمام بتقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T06:55+0000
2023-01-09T06:55+0000
2023-01-09T06:57+0000
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
رصد عسكري
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وأشار الجنرال إلى أنه على خلفية المساعدة التي تقدمها الدول الأوروبية الآن لأوكرانيا، من الواضح أن المملكة المتحدة تبدو متعبة. في الوقت الذي تزود فيه فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة كييف بمركبات قتال المشاة وغيرها من المركبات المدرعة الثقيلة، لم تعلن لندن عن أي مساعدات.أحد الأسباب التي جعلت لندن تسأم من المساعدات العسكرية لأوكرانيا النقص في المعدات الإضافية. وخلص الجنرال إلى أن نقص التمويل للقوات المسلحة في البلاد أدى إلى نقص في المعدات الجديدة.
بريطانيا
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, بريطانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, بريطانيا, رصد عسكري
صحيفة: لندن سئمت من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
06:55 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 06:57 GMT 09.01.2023) تابعنا عبر
قال ريتشارد دانات، رئيس الأركان العامة للقوات البرية البريطانية السابق، لصحيفة "ديلي تلغراف" إن لندن فقدت الاهتمام بتقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف.
وأشار الجنرال إلى أنه على خلفية المساعدة التي تقدمها الدول الأوروبية الآن لأوكرانيا، من الواضح أن المملكة المتحدة تبدو متعبة. في الوقت الذي تزود فيه فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة كييف بمركبات قتال المشاة وغيرها من المركبات المدرعة الثقيلة، لم تعلن لندن عن أي مساعدات.
أحد الأسباب التي جعلت لندن تسأم من المساعدات العسكرية لأوكرانيا النقص في المعدات الإضافية. وخلص الجنرال إلى أن نقص التمويل للقوات المسلحة في البلاد أدى إلى نقص في المعدات الجديدة.