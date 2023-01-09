https://sputnikarabic.ae/20230109/قيادي-في-الانتقالي-اليمني-لـسبوتنيك-هناك-حاجة-ملحة-لتقييم-أداء-الحكومة-بعد-عجزها-وفشلها-1072093288.html
قيادي في الانتقالي اليمني لـ"سبوتنيك": هناك حاجة ملحة لتقييم أداء الحكومة بعد عجزها وفشلها
قيادي في الانتقالي اليمني لـ"سبوتنيك": هناك حاجة ملحة لتقييم أداء الحكومة بعد عجزها وفشلها
قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، منصور صالح، إن هناك حاجة وضرورة ملحة لتقييم عمل حكومة المناصفة والوقوف على ما أنجزته خلال عامين من تكليفها. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T17:11+0000
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وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "بعد عامين على تأسيسها تبدو الحاجة ملحة لتقييم عمل الحكومة وما أنجزته، خاصة أن هناك تقصير يشعر به المواطن الجنوبي.وأكد صالح أن هناك دفعا باتجاه التقييم الحقيقي للحكومة، ومعالجة ماشاب أداءها من قصور وإجراء التعديلات في تشكيلتها بما يحقق التوازن المطلوب ويفعّل نشاط بعض الوزارات التي مازالت غارقة في الفساد وتخضع لسيطرة الدولة العميقة.وأشار إلى أن هناك فسادا مستفحلا ومتراكما، وهناك عجز وفشل يضاف إليه تعقيدات وصعوبات خارجية كلها أضعفت أداء الحكومة وتتطلب معالجة سريعة ونحن ندفع بهذا الاتجاه.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.طالع أيضا: رئيس الانتقالي الجنوبي: رؤيتنا تتمثل بتشكيل حكومة مناصفة مع الشرعية بموجب اتفاق الرياض
https://sputnikarabic.ae/20221227/بعد-تهديدهم-لنفط-اليمن-هل-نجحت-أنصار-الله-في-حصار-الشرعية-1071675645.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, العالم العربي
قيادي في الانتقالي اليمني لـ"سبوتنيك": هناك حاجة ملحة لتقييم أداء الحكومة بعد عجزها وفشلها
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قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، منصور صالح، إن هناك حاجة وضرورة ملحة لتقييم عمل حكومة المناصفة والوقوف على ما أنجزته خلال عامين من تكليفها.
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "بعد عامين على تأسيسها تبدو
الحاجة ملحة لتقييم عمل الحكومة وما أنجزته، خاصة أن هناك تقصير يشعر به المواطن الجنوبي.
27 ديسمبر 2022, 19:37 GMT
وأكد صالح أن هناك دفعا باتجاه التقييم الحقيقي للحكومة، ومعالجة ماشاب أداءها من
قصور وإجراء التعديلات في تشكيلتها بما يحقق التوازن المطلوب ويفعّل نشاط بعض الوزارات التي مازالت غارقة في الفساد وتخضع لسيطرة الدولة العميقة.
وأشار إلى أن هناك فسادا مستفحلا ومتراكما، وهناك عجز وفشل يضاف إليه تعقيدات وصعوبات خارجية كلها أضعفت أداء الحكومة وتتطلب معالجة سريعة ونحن ندفع بهذا الاتجاه.
وتم تشكيل الحكومة بمرسوم من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2021، والمكونة من 24 حقيبة 5 منها للمجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، والذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.