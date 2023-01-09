https://sputnikarabic.ae/20230109/كريم-يونس-الإفراج-عن-أقدم-سجين-فلسطيني-1072079760.html
كريم يونس... الإفراج عن أقدم سجين فلسطيني
كريم يونس... الإفراج عن أقدم سجين فلسطيني
أفرج عن كريم يونس في 5 يناير 2023 عن عمر بلغ الـ65، بعدما أمضى 4 عقود معتقلا في السجون الإسرائيلية. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T10:39+0000
2023-01-09T10:39+0000
2023-01-09T10:39+0000
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انفوجرافيك
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика
كريم يونس... الإفراج عن أقدم سجين فلسطيني
أفرج عن كريم يونس في 5 يناير 2023 عن عمر بلغ الـ65، بعدما أمضى 4 عقود معتقلا في السجون الإسرائيلية.